Con la presencia del presidente Alberto Fernández, parte de su gabinete, el gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin, Rosario debutó ayer como una de las capitales alternas del país celebrando la firma de convenios para financiar obra pública en Santa Fe por 76 mil millones de pesos. Como se había adelantado, se destinarán más de 7 mil millones para la construcción de la segunda etapa del Acueducto Gran Rosario, que beneficiará a 197 mil vecinos de la zona oeste de la ciudad y a otras localidades de la región, y se sumaron dos proyectos de saneamiento para alcanzar el 100 por ciento de cobertura de la red cloacal en la ciudad con una inversión de 1.030 millones. "No puede ganarnos el crimen organizado", planteó el presidente al referirse a la problemática de la seguridad y el narcotráfico, otro de los ejes abordados en su discurso, para luego pedir que los diputados nacionales retomen el tratamiento de la reforma de la Justicia federal para fortalecer su estructura en Rosario. Con respecto a la pandemia, el presidente dijo que el panorama de contagios "es muy serio, hay que ser prudentes y no relajarse".

Fernández arribó a la ciudad antes del mediodía para encabezar la reunión del Gabinete Federal, en el marco del programa Capitales Alternas, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Defensa, Agustín Rossi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Transporte, Mario Meoni, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Antes del acto realizado en el salón Rodolfo Walsh de la sede local de la Gobernación, del que participaron la vicegobernadora Alejandra Rodenas y legisladores nacionales santafesinos, Fernández y Perotti mantuvieron una reunión a solas en el despacho del gobernador.

"Esta ciudad tiene una riqueza cultural que es casi única, es la ciudad de Fontanarrosa, es la tierra de Litto Nebbia, de Fito Páez, Baglietto, Silvina Garré, es la tierra de Olmedo. Estar en Rosario me recuerda todo eso y es enormemente placentero", comenzó Fernández su discurso. "Sin embargo, no es capital alternativa por todo eso, aunque sería un buen argumento, lo es por su dimensión, es por eso que estamos acá", agregó el mandatario luego de la firma de los convenios rubricados por las carteras nacionales con la provincia y el municipio.

Además del financiamiento para las obras mencionadas anteriormente, también habrá fondos para restaurar el Monumento Nacional a la Bandera (600 millones de pesos), y para la renovación integral de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno, el Sistema Público de Bicicletas y la Red de Vías Seguras (469 millones). El resto de los convenios son para la obra Emisario Sur Pluviocloacal con pretratamiento (597 millones), obras de infraestructura en la UNR (310 millones), y dos proyectos de accesos a puertos sobre Ruta Nacional A012, en ese caso por 295 millones de dólares.

Para el inicio de las obras de la autovía Rosario-Rufino y la repavimentación de la Ruta Nacional 9 entre Rosario y Córdoba, que demandarán una inversión de 13.132 millones de pesos, el ministerio de Obras Públicas de la Nación llamará a licitación. También se destinarán alrededor de 577 millones de pesos a 16 proyectos de infraestructura social, cuatro de ellos para responder a la emergencia sanitaria originada por la pandemia, y 12 serán para centros de desarrollo infantil para la primera infancia. Además, la Agencia Nacional de Discapacidad firmó un convenio con el intendente Javkin para un proyecto de accesibilidad cultural en la órbita del Programa Federal de Recreación y Deportes.

Más allá de los anuncios para financiar obras, el presidente dijo que en el marco del cumplimiento de las promesas asumidas "hay dos que tengo que terminar de resolver y están en camino de cumplimiento. El primero tiene que ver con la seguridad en Rosario, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, aportando gente de Gendarmería para que colabore con las fuerzas provinciales porque se ha instalado el crimen organizado, y no puede ganarnos el crimen organizado".

"Por eso mandamos recursos, agentes federales a colaborar, porque no es un problema de los rosarinos, es un problema de los argentinos que tenemos que resolver. Pero hay una segunda parte que es poder dotar a Rosario de la fuerza judicial necesaria para poder actuar", agregó el jefe de Estado, y pidió que los diputados retomen el tratamiento de la reforma de la justicia federal.

"Que los diputados de Santa Fe lleven esa voz a la Cámara y digan lo que le está pasando a Rosario por no contar con los tribunales y fiscales suficientes para poder enjuiciar al crimen organizado, no es un delito más, no es enjuiciar a un ladrón de carteras, es enjuiciar a un sistema criminal que se ha instalado para complicarles la vida a los rosarinos, a los santafesinos y a los argentinos", sentenció.

En relación a la pandemia, y dirigiéndose al intendente Emilio Jatón, el presidente confirmó que instalarán un hospital de campaña del Ejército frente al Liceo Militar en la ciudad de Santa Fe para ayudar en los tratamientos médicos, testeos y centro de vacunación. "Es un tiempo muy difícil y debemos cuidarnos", dijo el presidente. También le envió un saludo al ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados provinciales, Miguel Lifschitz, que se encuentra internado en una sala de terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus: "Me enteré hoy (por ayer) que está contagiado, le mando un abrazo inmenso y ruego por su mejoría".

Y si bien no estaba en agenda tener un contacto con la prensa después del acto, pero finalmente Fernández bajó hacia el sector donde estaban los periodistas. "En momentos tan difíciles como el presente, más que nunca tenemos que estar juntos trabajando, acostumbrarnos a vivir y respetarnos en la diversidad", dijo el presidente, destacando la presencia de los intendentes Javkin y Jatón. "Con ellos, que representan a otra fuerza política, lo hago muy fácilmente", agregó.

Consultado sobre si le recomendó a Perotti que no haya clases presenciales en Santa Fe, como decidió en el AMBA, el jefe de Estado señaló: "Es un tema que cada gobernador tiene la potestad de ir resolviendo, lo que pasa en el AMBA no es lo que sucede en todo el país, pero hay que extremar todos los cuidados mientras avanzamos con la vacunación. Santa Fe es la provincia que más docentes vacunó, con lo cual parte del problema que supone dar clases presenciales en alguna medida está bastante resuelto".