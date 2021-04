Desde Santa Fe

El secretario de Justicia de la provincia Gabriel Somaglia insistió que la comisión de Acuerdos de la Legislatura debe investigar la conducta del fiscal regional de Rafaela Diego Vigo a la luz de la “situación de severa gravedad institucional” que generó en el MPA por su encono con el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. El lunes 6 de abril, Vigo ordenó “de facto y sin sustento legal” el cese del Organismo de Investigaciones en todas las causas en trámite en su zona y siete días después, el martes 13, “dejó sin efecto” la orden, a pedido del fiscal general Jorge Baclini. Apenas el funcionario dispuso el cese del OI en Rafaela, Somaglia alertó a Baclini que su dependiente se había “extralimitado” en sus funciones porque carecía de “competencia” para tomar esa decisión y le pidió que notifique a la bicameral de Acuerdos y al fiscal en turno para que inicie una investigación penal. “Le solicité que remita los antecedentes a la Legislatura que por la ley vigente tiene facultades disciplinarias para investigar la conducta y el accionar de los fiscales regionales”, dijo. “Voy a esperar unos días para saber si lo hizo”.

Somaglia anotició a Baclini –por escrito- a sólo 48 horas de que Vigo ordenara “de facto y sin sustento legal” excluir al Organismo de Investigaciones de las causas en trámite en Rafaela. Una “orden ilegal”, la calificó la diputada del PJ Matilde Bruera. Desde entonces, el secretario de Justicia evitó las declaraciones públicas para no “batir el parche mediático” ante un “tema institucional que es muy delicado”. Pero esta semana, rompió ese silencio en un programa de TV, donde deslizó que no dejará pasar lo de Vigo. “El fiscal regional de Rafaela puso en crisis la verticalidad y la autoridad en el MPA”, tuvo una “conducta arbitraria, alejada de las decisiones normativas”, explicó.

-Es como si alguien le bajó línea para que le hiciera la contra a Sain –sugirió un colega de Rueda de Prensa.

-Lo que hizo el fiscal regional de Rafaela fue instruir al cuerpo de fiscales de esa circunscripción para que no utilizaran a la Oficina de Investigaciones como auxiliar en todas las causas sin distinción, las que están en trámite y las futuras –contestó Somaglia-. Vigo “no tenía competencia” para ordenar eso, que “es resorte exclusivo del fiscal general, no de un fiscal regional”. Puso “en crisis la verticalidad y la autoridad” del MPA con una “conducta arbitraria, alejada de las decisiones normativas”. Y “agredió en términos legales y de competencia a sus subordinados, el cuerpo de fiscales que son los que están día a día en la trinchera, tratando de investigar los delitos porque son ellos los que tienen la competencia, la legitimidad y la autonomía para utilizar a esta Oficina de Investigaciones en la persecución de los delitos”.

“La Oficina de Investigaciones es un área técnica de ayuda y colaboración por la que tanto bregó el primer fiscal general (Julio) de Olazábal. Un eje trascendental dentro del MPA porque es la inteligencia para descubrir y aclarar determinada clase de delitos. Cercenar o limar el funcionamiento de esta oficina por un fiscal que debía colaborar con ella me pareció una conducta totalmente desacoplada, desalineada, que afronta a la institucionalidad”.

-Hay tres fiscales presos, dos imputados, otros bajo la lupa. ¿La Legislatura no debería analizar también el accionar del fiscal general Baclini?

-A Baclini le pedí que curse la nota que le envié (por el caso Vigo) a la comisión de Acuerdos de la Legislatura, que por la ley vigente tiene las facultades disciplinarias para investigar la conducta y el accionar de los fiscales regionales. Esperaré algunos días para saber si lo hizo.

-¿A Baclini se le pueden pasar tantos elefantes?

-Me sorprendió. Creo que en este caso (el de Vigo) Baclini tuvo una actitud institucional porque le requirió que anule la orden que había cercenado al Organo de Investigaciones, aunque también trató de cubrir con un manto de piedad a Vigo diciendo que tuvo ciertas facultades para poder hacer eso. No coincido, pero no voy a generar un litigio interpretativo, porque lo importante es que se anuló la orden. El fiscal general tiene actitudes que parecen ambivalentes. Por eso me animo a decir que el MPA debe ser protegido porque es determinante para el control del delito en Santa Fe. Después de siete años de funcionamiento, hay que hacer una revisión de los cuadros que lo conducen. Tenemos muchísimos fiscales complicados con actitudes, no sólo reñidas con la ley sino también con el compromiso ético con su labor. Eso debe corregirse. Los tres poderes del Estado deben tomar conciencia que el MPA tiene que ser fortalecido.

-Otro caso es el del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti. Un informe de la jefa de la Unidad de Delitos Complejos Mariela Jiménez lo compromete en el caso de Hugo Oldani. Le preguntan a Baclini y contesta que le pregunten a Arietti. ¿Quién es el jefe de los fiscales?

-Agrego una cosa más –sorprendió Somaglia-. La auditora general del MPA (María Cecilia Vranicich) está haciendo un trabajo valedero, tiene la potestad de investigar a los fiscales y lleva adelante una labor titánica que merece ser resguardada. Pero hoy en este fragor de decisiones e instrucciones cruzadas ya aparecen fiscales que cuestionan la legitimidad de la auditora para hacer los controles que realiza.

-Es increíble.

-El MPA tiene autonomía en la persecución del delito, pero depende del Poder Judicial. Entonces, este es un tema de los tres poderes, el Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo, porque el Estado es uno solo. Es cumplir la ley. Manejarnos con situaciones políticas porque no me gusta fulano o zutano es pisotear la ley. Si respetamos la ley vamos a construir una mejor ciudadanía –concluyó Somaglia.