El defensor Lisandro Magallán marcó la primera conquista de Crotone, que le ganó 4-3 a Parma, de visitante, en un partido válido por la fecha 33 de la Serie A de Italia.



El ex zaguero de Boca Juniors fue titular y abrió la cuenta en la primera etapa; luego anotaron el nigeriano Simy (dos tantos, uno en cada etapa, el primero de penal), y ya en el complemento marcó el argelino Adam Qunas.



Por su parte, el brasileño Hernani, el marfileño Gervinho y el rumano Valentín Mihaila (descontaron para Parma, donde el ex Lanús Lautaro Valenti ingresó en la segunda etapa por Daan Dierckx, en tanto Juan Brunetta, ex Arsenal, fue suplente.

Pese a sumar su quinta victoria en el torneo, Crotone se mantiene en la última posición con 20 puntos y Parma lo antecede por dos unidades, por lo que ambos equipos se encuentran en zona de descenso.



Otros resultados: Genoa 2-Spezia 0; Sassuolo 1-Sampdoria 0.

La fecha proseguirá este domingo con el Inter de Lautaro Martínez, que desde las 10 (TV: ESPN) intentará mantener la punta de local frente a Hellas Verona.

A la misma hora, Fiorentina recibirá a la Juventus de Paulo Dybala. También jugarán Benevento-Udinese (7.30), Cagliari-Roma (13) y Atalanta-Bologna (15.45, TV: ESPN).



Principales posiciones: Inter 76 puntos; Milan 66; Juventus y Atalanta 65; Napoli 63; Lazio 58.