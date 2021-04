El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, acusó a la oposición de “politizar la pandemia”, aún con la certeza de que "hoy no se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires", en alusión a la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de no respetar lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció, entre otras medidas, que las clases volvieran a la virtualidad en las escuelas del AMBA hasta fin de mes para frenar la curva de contagios de coronavirus.

"Me sorprendió porque independientemente de una discusión sobre estadísticas y números, hay una realidad concreta que es que si vos si necesitas conseguir una cama en la ciudad de Buenos Aires desde hace 15 días tenés un problema; eso es testimonial, no es estadística", afirmó el funcionario, en una entrevista con Radio Diez y agregó que le sorprendió “la actitud de Rodríguez Larreta” de no respetar el DNU.

Cafiero sostuvo que la "judicialización de la política sanitaria" está ligada los "sectores más reaccionarios de la oposición que ven en la cantidad de casos (de coronavirus) y en la cantidad de muertes motivos para celebrar, pensando que de esa forma se le hace un daño al Gobierno".

"Son discusiones muy mezquinas y lamentablemente la oposición tomó ese camino", opinó.

Cafiero aseguró que cuando termine la pandemia, el Gobierno podrá “rendir cuentas” porque siempre priorizó “cuidar la vida de los argentinos”, incluso "con aciertos y errores", pero la oposición "no podrá hacer lo mismo".

"Hoy no son sólo la cantidad de contagios sino también la capacidad de dar respuesta del sistema de salud lo que se tiene en cuenta para tomar las medidas", señaló el jefe de Gabinete y reiteró la dificultad que sufren los porteños a la hora de conseguir una cama para internarse si tienen un cuadro grave de coronavirus. “Muchas clínicas privadas del conurbano empiezan a atender a muchos porteños con obra social", porque “si necesitás una cama de internación en CABA hoy no la conseguís", agregó el funcionario.