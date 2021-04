La entrenadora Jill Ellis, campeona del último Mundial femenino con Estados Unidos, fue la única mujer que ocupó ese puesto en representación de todo el continente americano. Martina Voss-Tecklenburg lo hizo por Alemania, Shelley Kerr por Escocia (rival de la Argentina), Corinne Diacre por Francia, Milena Bertolini por Italia y Sarina Wiegman por Holanda. Cinco europeas en la selecta lista de entrenadoras mujeres. Asako Takakura-Takemoto, de 51 años, que dirigió a la Selección japonesa (otro de los rivales de Argentina en la Copa del Mundo), Nuengruethai Sathongwien a cargo de Tailandia y Desiree Elis, de Sudáfrica, completan el total de nueve mujeres DT en el mundial del que participaron 24 equipos. Aunque es un número bajo, de Canadá 2015 a Francia 2019, tres países pasaron de tener DT varón a DT mujer: Francia, Japón y Holanda.

El plan de desarrollo (rescate) del fútbol femenino anunciado por la FIFA incluye ocho ejes principales, entre los cuales se encuentra un programa de formación con el claro objetivo de aumentar la cantidad de entrenadoras para la Copa del Mundo 2023, de la que participarán 32 países (ocho más que en la última edición). “Para la FIFA sigue siendo prioritario ofrecer apoyo a sus federaciones miembro para que promuevan el fútbol femenino. El Programa de Desarrollo del Fútbol Femenino de la FIFA ofrecerá más apoyo y asistencia a las federaciones miembro para que puedan invertir en todos sus niveles”, declaró la Secretaria General de la entidad, Fatma Samoura.

La posibilidad de pasar de jugadora a entrenadora es un privilegio para pocas, por eso se atesora tanto. Luego de obtener el premio a la mejor entrenadora del año en los premios The Best, la actual DT de la Selección de Inglaterra, Sarina Wiegman, compartía esta reflexión: “No crecí teniendo la posibilidad de seguir a alguna futbolista mujer. Es más, yo jugaba de forma ilegal con los chicos porque no existía el fútbol femenino y realmente lo disfrutaba, pero no había perspectiva a futuro: en esa época no podías ser jugadora profesional ni entrenadora. Entonces, siempre hice lo que más me gustaba, que era jugar al fútbol y hacer de profesora del juego, pero ni bien tuve la posibilidad de obtener las insignias de entrenadora, dejé de jugar y pasé a ser directora técnica a tiempo completo”.





Qué pasa en la región

Cinco de los diez países que disputan la Copa América Femenina tienen entrenadoras mujeres, pero sólo dos son profetas en su tierra: Zdenscka Bacarreza Pinilla, ex jugadora y periodista deportiva, que asumió primero como DT de la Sub-17 boliviana y finalmente quedó a cargo de las formativas y la mayor; y Epifanía Benítez, pionera del fútbol femenino en Paraguay, que fue asignada como entrenadora de la Selección Mayor luego de clasificar por primera vez a un Mundial de Sub-20 Femenino.

El panorama regional se completa con la sueca Pia Sundhage, bicampeona olímpica con Estados Unidos, que llegó al banco de Brasil luego de que la verdeamarela perdiera en octavos de final del Mundial de Francia 2019; la brasileña Emily Lima, que dirige la Selección mayor y las categorías inferiores sub 19 y sub 17 en Ecuador; y uno de los rivales de Argentina en la última fecha FIFA, Venezuela, que contrató a la ex delantera de la Selección azzurra Pamela Conti. La italiana de 39 años se retiró como jugadora en 2014, con una vasta trayectoria en varios equipos europeos.

Lindsay Camila, la primera DT campeona de la Copa Libertadores. (EFE)

En la última Copa Libertadores Femenina, celebrada por primera vez en la Argentina, Lindsay Camila, entrenadora de Ferroviaria de Brasil, se convirtió en la primera entrenadora en ganar el certamen. En las once ediciones anteriores de la Libertadores femenina, en el banco del ganador siempre se sentó un hombre. La hegemonía se quebró con esta paulista, de 38 años, formada en el club de mujeres más poderoso del mundo, el Olympique de Lyon. Lindsay junto a Paula Navarro, DT del Santiago Morning de Chile, fueron las únicas dos entrenadoras de los 16 equipos que disputaron el certamen continental.

El panorama en Argentina

De los 19 equipos que integran la máxima categoría del fútbol femenino argentino, solo dos tienen entrenadoras mujeres: Roxana Vallejos, en Rosario Central, y Karina Medrano, en Lanús. Si bien aún el certamen no tiene definida una fecha de inicio, hay algunas mujeres que comienzan a sumar experiencia en los equipos de las categorías de ascenso. En la Primera B, Indiana Fernández, campeona con UAI Urquiza y asistente de German Portanova, es quien lleva hoy las riendas de Banfield. Yanina Gaitán, ex jugadora de la Selección Argentina y la primera en convertir un gol en un Mundial de FIFA, asumió esta temporada como entrenadora de Camioneros.

Roxana Vallejos, una de las dos entrenadoras en la Primera División Argentina. (Prensa Rosario Central)

En la primera C, luego de su paso por Excursionistas, Tatiana Monroy continúa como DT en Cañuelas; y Chicago (otro de los que podría sumarse a esta nueva temporada) cuenta con Miriam Sueldo como DT.



La cordobesa Daniela Díaz, ex jugadora de Racing de Córdoba, Boca y UAI Urquiza, se convirtió en la primera mujer en lograr un título de la Liga Cordobesa con Belgrano y está al frente del equipo desde el 2019. La mendocina Silvana Villalobos, DT de Las Pumas, equipo donde dio sus primeros pasos Estefanía Banini, se transformó en 2016 en la primera mujer en Latinoamérica en dirigir a un equipo de varones, cuando asumió la conducción de Boca de Bermejo en su provincia.

Capacitarse, esa es la cuestión

Según un relevamiento de 2019 en la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, de los 16 mil egresados, 150 son mujeres, pero no hay información sobre cuántas de ellas se encuentran ejerciendo actualmente. Desde Conmebol comenzaron a establecer programas de capacitación a través de las federaciones y asociación miembro. Además, en pos de alentar a más mujeres a sumarse, la licencia Conmebol es gratuita para ellas durante tres años. Hay tres vías de capacitación: a través de la plataforma Evolución Educación, por medio de las federaciones y en las Copas (América o Libertadores). En la AFA, el área de desarrollo gestiona las capacitaciones a través del departamento de Educación.

*Romina Sacher