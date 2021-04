”Hay que pensar en Gimnasia, en nada más”, enfatizó Germán Burgos, entrenador de Newell’s. Pero el equipo leproso que esta tarde visitará al Lobo platense está hecho prestando atención al clásico del domingo en el Gigante de Arroyito. Es que el técnico rojinegro prescinde hoy de Pablo Pérez y Jonatan Cristaldo, jugadores que por diferentes motivos corren el riesgo de no jugar ante Central si esta tarde se presentan en La Plata. Newell’s lleva su discreto invicto (cuatro empates, dos victorias) a cancha de un rival que también atraviesa un presente irregular. El que gane permanecerá con chances de pelear en las dos últimas fechas por acceder a cuartos de final. Televisa la TV Pública.

Newell’s (10 puntos) y Gimnasia (11) ponen en juego esta tarde la última posibilidad para ambos de llegar a pelear por un lugar entre los cuatro primeros del grupo, lo que clasifica a instancias de cuartos de final de Liga Profesional, a dos fechas del final. Solo la victoria dejará al equipo de Burgos más cerca de la cuarta posición.

Pero el entrenador leproso no lleva lo mejor a La Plata. Porque decidió prescindir de Pablo Pérez, quien tiene cuatro amarillas y si juega y es amonestado no podrá disputar el clásico con Central del próximo domingo. En su lugar es probable el ingreso de Manuel Llano. Mientras que Cristaldo también se perderá el juego de esta tarde para asegurar su presencia ante los canayas. En su caso, el ex Racing no será arriesgado dado que viene de sufrir una dolencia muscular y se priorizará su plena recuperación de cara al partido más importante del certamen. Julián Marcioni o Ignacio Scocco, los candidatos a jugar junto a Maxi Rodríguez en ataque.

La Lepra no perdió desde que llegó Burgos y en Liga Profesional suma victorias consecutivas ante Lanús y Patronato. Gimnasia, en cambio, hace cuatro partidos que no gana, con dos empates y dos derrotas. Su bajón de rendimiento apareció después de un brote de covid-19 en el plantel que dejó disminuido al equipo, aunque el pasado fin de semana logró un empate en el clásico con Estudiantes.

El partido será televisado en patalla abierta por la TV Pública, al ser uno de los juegos liberados de la fecha. Comenzará a las 18. Mañana por la mañana el plantel de Burgos volverá a entrenar en Bella Vista dado que el jueves juega por Sudamericana.

Gimnasia: Rey; Weigandt, Morales, Guiffrey, Melluso; Ayala, Cecchini, Pérez García, Alemán; Carbonero, Contín. DT: L. Martini- M. Messera.

Newell’s: Aguerre; Calcaterra, Lema, Cabral, Cacciabue, Llano, Sforza, Negri, A. Rodríguez, Marcioni o Scocco, Maxi Rodríguez. DT: Germán Burgos

Arbitro: Silvio Trucco

Cancha: Gimnasia y Esgrima

Hora: 18

TV: ESPN y TV Pública