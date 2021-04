Los controles de las medidas de restricción por la pandemia durante el fin de semana reportaron la clausura preventiva de seis locales por estar abiertos fuera de horario, 13 notificaciones a conductores de vehículos por circular en horario no permitido sin autorización y se intervino en un domicilio particular de Vera Mujica al 1800 donde se estaba realizando una fiesta no permitida en la que la policía con acompañamiento de personal de control de la Municipalidad, y bajo als instrucciones del Caterina, aprendió a 59 personas, entre las que había un menor. Según informó luego, 32 de esos aprehendidos fueron trasladados a la comisaría de la zona. Además se remitieron al corralón por falta de documentación o alcoholemia positiva 23 vehículos.

Los locales clausurados están ubicados en Pichincha 30 bis (kiosco); Italia 1211 (minimercado), San Martin 5230 (minimercado); Arijón 1304 (Almacén); Sarmiento 368 (minimercado y locutorio); Dorrego 5 bis (heladería).

Fuera de la ciudad,la policía dio cuenta de haber intervenido en Santo Tomé, al desbaratar una fiesta al aire libre con 50 personas que se desarrollaba en el restó que funciona en el country Aires del Llano. También hubo intervenciones en localidades de distintos puntos de la bota, como Cañada de Gómez, donde la policía intervino en una fiesta con 50 personas; en Las Parejas; en Las Rosas con dos fiestas, una de ellas un cumpleaños con más de 40 personas, y dos intervenciones en El Trébol. También en Villa Minetti, departamento 9 de Julio.