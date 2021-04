Durante los primeros tres días de vigencia de las nuevas restricciones impuestas en la provincia y la ciudad para bajar los contagios de covid-19, el acatamiento no fue el esperado por las autoridades sanitarias. Por eso, desde el Ministerio de Salud provincial adelantaron que pedirán la aplicación de medidas más estrictas y mayores controles. En el caso de Rosario, el intendente Pablo Javkin consideró que el cumplimiento de las disposiciones fue muy alto. Mientras tanto el sistema de salud está al borde de la saturación por el alto nivel de ocupación de camas, con el sector privado que ya deriva pacientes a hospitales públicos. En ese marco, desde la Asociación Médica de Rosario (AMR) reclaman que se refuercen las medidas que restringen la circulación y las actividades debido a la situación límite que están atravesando.

Luego de transitar el primer fin de semana de las restricciones anunciadas por el gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin manifestó a este medio que el acatamiento de los rosarinos fue muy alto, principalmente durante la noche. “Incluso el jueves a la noche se vio una baja en el ritmo de la ciudad. Tampoco tuvimos inconvenientes en los comercios ya que no hubo grandes violaciones a los horarios”, confió el jefe municipal. Por otro lado, adelantó que mañana tendrá cifras concretas sobre cómo fue el movimiento del tránsito: “Lleva unos días medirlo pero fue notorio que la circulación vehicular se redujo considerablemente. En algunos aspectos llegó incluso a los niveles de lo que fueron los primeros meses de la pandemia”. Además, destacó que hubo una reducción en los siniestros de tránsito, situación que se verificó con las primeras restricciones, lo que colabora a no ocupar camas críticas.

Por su parte, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, se mostró muy preocupada por el crítico panorama que afronta el sistema de salud y la falta de compromiso de la ciudadanía a respetar los cuidados y las restricciones. “Vi mucha gente en la calle sin barbijo, en los parques sin respetar el distanciamiento, me parece que todavía no entienden que no hay camas ni respiradores. La realidad es que estamos al borde de la saturación del sistema. Con la mitad de casos que el año pasado, tenemos el doble de internación”, manifestó a Rosario/12.

En ese sentido, comparó que el pico de casos en la provincia se dio el 22 de octubre pasado con 3 mil contagios y no colapsó el sistema, mientras que ahora con 2 mil casos hubo que aumentar las camas y están trabajando al límite. “Esto es porque hay gente más joven internada que ocupa más tiempo las camas. Esta segunda ola es más agresiva, más contagiosa y afecta más a la gente joven”, explicó la funcionaria. Además, alertó que el sector privado “está estallado” y ya comenzó a derivar a muchos pacientes con prepagas al sistema público.

A la hora de evaluar el cumplimiento de las últimas restricciones, Martorano aseguró que “la gente no entendió que son un buen llamado de atención para que solamente salgan a trabajar y que después de las 21 estén todos adentro en sus casas”. En ese marco, consideró que las restricciones tienen que ser mayores y adelantó que se lo va plantear al gobernador. Para ejemplificar la falta de apego al cumplimiento y la necesidad de mayores controles, la funcionaria se refirió a lo que ocurre con las canchas de fútbol 5: “En espacios cerrados se pueden practicar deportes hasta 10 personas siempre y cuando haya distancia mayor a 2 metros entre las personas. Claramente el fútbol 5 no se puede realizar. Me preocupa que nadie lo controla y siguen funcionando como si nada”.

En la misma sintonía que la ministra se manifestó ayer la AMR y las organizaciones que conforman su red, quienes reclaman “que se refuercen las medidas que restringen la circulación y las actividades debido a la situación límite que está atravesando el sector por el aumento de casos de coronavirus, el riesgo de un inminente colapso sanitario y un total agotamiento de los equipos de salud”. Además, expresaron que entienden que "estamos en una situación límite que no se puede desconocer, y menos aún de parte de quienes tienen responsabilidades de gestión en los distintos niveles del Estado y en las instituciones de la sociedad".

Con respecto a la campaña de vacunación, Martorano aseguró que avanza a muy buen ritmo. En ese sentido, detalló que todo el personal de salud de la provincia –tanto público como privado- se encuentra vacunado con las dos dosis; cerca del 94% de los docentes ya fue inoculado con la primera dosis y esta semana se avanzará con la aplicación de la segunda. También se vacunó al personal de seguridad con comorbilidades y al 64% de los agentes que están en la primera línea. Además, informó que ya fueron vacunados todos los trasplantados, geriátricos, lugares de internación con discapacitados, electrodependientes y se empezó con personas con discapacidad en general. Paralelamente, se comenzó a vacunar a la franja etaria que va entre los 18 y 59 y que tienen comorbilidades, mientras que ya se completó la inoculación de mayores de 70 y ahora se avanza con los de más de 60 (actualmente están con los de 67).