Como muchos sectores, incluida la industria, la construcción empezó a mantener reuniones con el Gobierno Nacional para abordar el contexto pandémico en diferentes frentes. Uno de ellos, presentar resultados de los protocolos sanitarios, números que les permitan sostener el trabajo en un posible esquema de mayores medidas restrictivas. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech aseguró, en diálogo con Página I12, que “tenemos datos de una de las actividades con menor incidencia de contagios, unos 7000 desde el inicio de la pandemia, y un 80 por ciento fueron fuera de la obra”. Esas cifras se mostraron en una reunión reciente en el ministerio de Obras Públicas, de la que también participó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

Con el gremio coincidirán en otra mesa. Szczech será parte este martes, junto al secretario del gremio, Gerardo Martínez, de la mesa del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. “No tenemos posición tomada”, aclara ante la inminencia de los pedidos obreros, que en el caso de la CGT fueron del 40 por ciento, pero aclaró que “nuestra idea es que el salario tiene que permitir hacer frente a necesidades básicas”. En la charla, el constructor también adelantó datos del impacto en el empleo que pueden tener los planes de vivienda pública del ministerio de Hábitat, y hasta especuló con un número de crecimiento del PBI. "Argentina va a tener un crecimiento fuerte", avisoró.

-Hace unos días estuvo reunido con el ministro Ferraresi, ¿cuál fue la agenda?

-Estamos siempre reuniéndonos para seguir la evolución de los planes, ya hay convenios por 67 mil viviendas con diferentes provincias y municipios y se está trabajando para que arranquen las obras, se presentan los proyectos. Es obra pública dentro de Hábitat.

-¿Tienen medido qué impacto habría de eso en el empleo?

-El impacto sería mucho, porque es un plan muy federal, unas 65 mil viviendas son entre 50 y 80 mil puestos de trabajo nuevos. Si eso ocurriese, estaríamos llegando a los mejores guarismos de empleo del sector: cerca de los 435 mil en 2014, hoy estamos en 320 mil.

-Globalmente y si llega a haber más restricciones, ¿qué afectación puede tener la construcción?

-La semana pasada nos reunimos con Gabriel Katopodis (ministro de Obras) y Martínez (UOCRA) e hicimos una salida pública para dejar en claro que nuestra actividad no genera contagios, sino que los detecta en puerta de obra o en el transporte, tenemos protocolos internos y en el transporte. Tenemos datos de que la construcción es una de las actividades que menor incidencia de contagios ha tenido. Son 7000 contagios hasta ahora desde inicio de pandemia, más del 80 por ciento fueron fuera de obra. Naturalmente, garantizado no hay nada, pero a diferencia del año pasado, no tendría sentido prohibir una actividad así.

Los sueldos y la inflación

-Se viene la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. ¿Cuál es la perspectiva que llevará el sector empresario? Lo gremios ya adelantaron un pedido de al menos 40 por ciento.

-Seguro será como el año pasado, que el salario vaya acompañando el problema que tenemos en argentina de inflación. La idea es que el salario les garantice a los trabajadores poder hacer frente a las necesidades básicas. No tenemos una posición tomada, pero que vaya en el sentido de garantizar las necesidades.

La inflación es un problema que tenemos que resolver todos, tenemos que acordar, nos complica a todos. Siempre estamos en la mesa de diálogo para que sea la menor posible, y así debería ser en todos los sectores. Me parecen bien las mesas políticas para resolver el tema, después, cada sector podrá decir lo que le parece.

-Su sector fue uno de los que sumó alzas fuertes en el IPC de marzo. Sobre todo, en materiales…

-Lo nuestro fue generado por el enorme consumo de materiales que hubo en pandemia, además de la baja en la producción de esos materiales. En cada material es diferente, también afectan insumos internacionales, como minerales de hierro. Hay muchas causas, pero sabemos que es un problema.

-Por último, ¿cuánto puede afectar la segunda ola de COVID en lo cálculos del rebote económico que se venían planificando desde diferentes sectores?

-La pandemia va a impactar en el crecimiento. Por supuesto que siempre impacta, en todos los rubros, pero más en algunos como turismo, gastronomía y esparcimiento, pero este año Argentina va a tener un fuerte crecimiento.

-¿Qué sería para Usted un crecimiento fuerte?

-Un 7 por ciento, como se viene vislumbrando, sería importante para la economía. Y allí nuestro sector será clave para apuntalar, dado que generamos trabajo indirecto para 180 industrias.