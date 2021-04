La ministra de Salud Sonia Martorano anunció ayer la suspensión de las cirugías programadas en el sector privado provincial por 30 días para que queden afectadas al servicio de la población para atender covid. "El porcentaje de ocupación de camas es de un 90%, el recurso humano es finito y estamos al límite en la utilización del oxígeno, estamos en una emergencia sanitaria", describió la funcionaria sobre los motivos de la decisión que tomó la cartera ante la gran demanda de camas de internación en las últimas semanas. “Comprendamos la gravedad, no podemos aumentar las camas, hay que bajar los contagios", señaló Martorano, quien pidió tener "un poco de empatía y respeto" por los profesionales de la salud que trabajan a destajo en cuidados intensivos. Además, la ministra precisó que en la provincia ya se vacunó al 41% de la población objetivo.

Acompañada por el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, y la directora del Hospital Centenario, Claudia Perouch, la ministra Martorano anunció la resolución de suspender las cirugías programadas en el sector privado, sólo se atenderán urgencias y cirugías oncológicas que no puedan reprogramarse. El artículo segundo dice: "Establécese la absoluta prioridad a la atención e internación de la patología covid.19".

También informó sobre las acciones adoptadas desde la cartera sanitaria con el objetivo de sumar camas para la atención de pacientes Covid ante el incremento de contagios.

"El Centenario pasó de 14 a 40 camas, el Cemafe de Santa Fe agregó 8 camas con respirador y 20 camas generales, de ser un centro de medicina ambulatoria pasó a ser una terapia intensiva y camas generales. Lo propio ocurrió con el hospital provincial en Rosario; en Rafaela contamos con 35 camas con respirador y están todas ocupadas. Y un el hospital modular que se inauguró ayer (por el domingo) 24 camas con alto flujo de oxígeno que ya se están ocupando", describió.

La ministra pidió a la población que además de cumplir con las restricciones establecidas para reducir el aumento de contagios, tengan "un poco empatía y respeto" por el recurso humano: "Mientras tenemos colegas de 30 años haciendo tres guardias por semana, hay gente de la misma edad que están pidiendo tomar cerveza todos juntos, que me parece bien, pero estamos en una emergencia sanitaria".

Martorano recalcó que el virus tiene "una duplicación muy rápida, muy contagioso y agresivo. Cuando vemos las radiografías y tomografías generan un daño pulmonar tremendo y en gente joven". En ese sentido, planteó que "la población debe tomar conciencia porque sino es imposible contener los contagios", y remarcó que en los ámbitos de trabajo que están protocolizados no se producen los contagios si no generalmente cuando se socializa. "Hay que insistir en eso. A las 21, todo el mundo en su casa. Cumplir con lo laboral, no socializar porque además hay que reducir la accidentología", apuntó.

Sobre el cronograma de vacunación, la titular de la cartera de Salud provincial dijo que fueron colocadas 550 mil dosis, el 41% de la población objetivo: "Se está vacunando con las 51 mil dosis de Sputnik V que llegaron el viernes, y esta semana vamos a recibir las Sinopharm. Empezamos con un grupo muy importante, el de 18 a 59 años con comorbilidades". Y en relación a los testeos, Martorano dijo que se están reforzando en los centros de salud para que la gente pueda testearse rápidamente y aislarse.