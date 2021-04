La intensivista del Hospital Fernández Vanina Edul alertó en IP Noticias sobre la preocupante situación sanitaria. "El sistema de salud es finito", aseguró en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El último domingo utilizó la red social Twitter para contar lo que vive a diario en la terapia intensiva del Fernández. La crudeza del relato impactó y el mensaje se viralizó. Es solo un poco de las historias que ocurren detrás de un reporte de números diario.

"Son cosas que escribí post guardia, pensando en las cosas que a veces no puedo decir. Yo no soy una persona de redes sociales, pero lo quise contar porque quiero ver si se puede concientizar. Si podemos hacerle entender a la gente de lo que estamos hablando. Lo que estamos viviendo ahora no es nada en comparación a lo que puede llegar a pasar si no logramos controlar esto", comentó la médica.