La pata porteña del Frente de Todos advirtió que “es hora de tomar medidas drásticas” para contener la propagación del coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires y le planteó al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, mediante una Carta Abierta, su disposición para “proponer medidas necesarias para cuidar la salud, la economía y la educación”. “Este es un llamado desesperado” y “nos ofrecemos a compartir esos costos”, escribieron los dirigentes, que por la mañana compartieron un zoom y que trabajan en la elaboración de un documento con propuestas que incluyen la creación de un ATP porteño de 15.000 pesos, la fijación de un criterio objetivo para pasar a la virtualidad escolar a partir de cierto número de contagios y la creación de un sistema único de gestión de información de camas de terapia intensiva.

“No se puede esperar más, Larreta. Necesitamos medidas urgentes para frenar el aumento de contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. Es ahora. Tenemos que salvar vidas”, escribió el senador Mariano Recalde tras la escalada que implicó el desconocimiento del último decreto presidencial sobre restricciones por parte del alcalde porteño y al mismo tiempo que se reunían los jefes de gabinete de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires.

“Elija el camino de los cuidados, vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno. Tal vez con eso se gane la crítica de algunos sectores de su espacio político, pero sepa que seguir por este camino le terminará siendo más costoso”, le plantearon. “Reconstruya el diálogo y las políticas de Estado que exigen este doloroso momento” pues “no es tiempo de confrontaciones partidarias, es hora de acompañar con acciones al personal de salud y de escuchar sus demandas desesperadas”.

“Es hora de tomar medidas drásticas, quizás costosas desde el punto de vista político. Nos ofrecemos a compartir esos costos, no se puede esperar más”, advirtieron, tras el encuentro virtual del que participaron, además de Recalde, los diputados Paula Penacca, Itaí Hagman, Mara Brawer y Eduardo Valdés, y los legisladores porteños María Rosa Muiños, Claudio Ferreño, Javier Andrade, Claudia Neira, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Claudio Morresi, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Cecilia Segura, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco y Manuel Socías.

Las propuestas económicas apuntan a atender la situación laboral y productiva derivada de la pandemia y la cuarentena, explicó Barroetaveña a Página/12. “Yo presenté un proyecto para crear un ATP o un IFE para 600.000 trabajadores porteños durante dos meses, de unos 15.000 pesos por persona, que podría financiarse no ejecutando o postergando la ejecución de 17.000 millones de pesos que comprenden por ejemplo 1.400 para Costa Salguero, 1.200 para el Tiro Federal, 4.500 para veredas o 1.500 para catering, eventos y cuestiones así”, explicó. Otro proyecto propone crear un IFE usando la plata del impuesto a las lelics y fortalecer programas sociales.

En materia educativa, el legislador Leandro “Santoro planteó la necesidad de fijar un criterio objetivo para pasar de la presencialidad a la virtualidad escolar a partir de determinado número de contagios por habitantes, como se ha hecho en la mayoría de los países, para dar certezas y no tener que discutirlo una y otra vez”. “Otros proyecto tiene que ver con garantizar la conectividad, ya que según un informe del Observatorio de la Deuda Social y la Defensoría del Pueblo más de la mitad de la gente en las villas no tiene conectividad ni dispositivos, y garantizar eso es central, lo mismo que retomar el Plan Sarmiento de entrega de computadoras”, añadió Barroetaveña. “En término sanitarios, presenté un proyecto para crear un sistema único de gestión de información de camas de terapia intensiva, como hizo el gobernador Kicillof en la provincia, que implica que los tres susbsistemas (obras sociales, hospitales públicos y prepagas) informen cada seis horas la disponibilidad de camas disponibles y pueda ser el Estado el que centralice la información y tome decisiones sobre todo el sistema”, explicó.

“Le pedimos al Jefe de Gobierno que vuelva al diálogo. Que elija el camino de los cuidados. Como oposición, estamos esperando con proyectos y propuestas una convocatoria para coordinar medidas que ayuden a los porteños y a las porteñas en estas horas tan difíciles”, afirmó la legisladora Claudia Neira en Twitter. “Ya no hay margen para ningún tipo de especulación más, Larreta, la situación en CABA es desesperante”, escribió su par Claudio Morresi. La diputada nacional Mara Brawer destacó que “es necesario y urgente retomar el camino del diálogo”. “La Ciudad está en el límite del colapso sanitario, no podemos esperar más. La salud de las y los porteños no distingue color político”, remarcó.