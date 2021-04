Nuestra época está marcada por el cuestionamiento al patriarcado, el punto de apoyo en el Otro ha sido trastocado. Esto abre un espectro de goce del sujeto moderno, no regido por la lógica edípica.

La clínica psicoanalítica no queda por fuera de estos movimientos de la civilización, sino que está fuertemente teñida. Nos vemos muy interrogados, esto nos lleva a un campo de investigación importante: ¿El sexo se elige como cualquier objeto de consumo? ¿El sexo es un objeto de consumo? ¿Qué determina que un sujeto haga una elección de sexo? ¿Cómo pensar los géneros fluidos desde nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra brújula?

Las teorías de género plantean la sexualidad como resultado de una construcción social y cultural. A su vez las neurociencias, ubican la causa de la elección sexual en la determinación genética. Y, por otra parte, los Estudios Queer promueven nuevas identidades sexuales, acentúan que existen homosexualidades y modos de gozar, dando lugar a múltiples prácticas o modos de goce sexual particular.

Si en la época actual “lo simbólico no es ya lo que era”, podemos pensar que lo imaginario adquiere más peso y consecuencias. Esto permite leer una serie de respuestas como viniendo a cubrir el vacío dejado por los ideales en el régimen actual de la inexistencia del Otro: habría una serie de formaciones de suplencia, que ocuparían el vacío dejado por el amo, en las que la cuestión de la identidad tendría un peso fundamental. Así, podemos pensar que cuando caen las identificaciones aparece la identidad como un fenómeno de suplencia.

Lo particular de estas categorías actuales es que incluyen una diversidad y cada vez se multiplican más dando la ilusión de que uno puede elegir quién es o quién quiere ser. Son una serie de nombres que tocan algo del nombre del sujeto y le permiten creer que nombran algo de la particularidad. Ahí donde las identificaciones del régimen del Nombre del Padre fracasan se proponen estas categorías.

La cuestión es: ¿qué trabajo podemos hacer para acoger a quienes se presentan bajo estos nuevos nombres? Consideramos que es importante situar el uso que hace el sujeto de estas categorías. No se trata de encasillar en un diagnóstico sino de saber si forma parte de un funcionamiento: nombrarse de determinada manera puede tener una función de enganche.

El psicoanálisis ha sido objetado por las teorías de género y los estudios queer, en una lectura incorrecta, se lo tilda de falocentrista. Lacan aportó con las fórmulas de la sexuación, una orientación clínica, que no se basa en lo binario, no teoriza a la sexualidad en términos de género, sino en términos de goce. Con lo cual, en Lacan no hay nada más queer que el goce mismo y el analista lacaniano no busca ordenar este goce según una norma de cómo deben ser las cosas para cada sexo.

El psicoanálisis es una práctica de la invención, permite que un sujeto pueda inventar una solución a su medida en el devenir singular de cada uno en relación a su modo de goce. En la Facultad de Psicología de la UNR desarrollaremos estas ideas en un Seminario Abierto de Posgrado, que dará comienzo el viernes 14/05 a las 16 y el 15/05 de 9 a 13 y continuará quincenalmente los viernes y sábado correspondientes. Informes e inscripción difusió[email protected]

*Psicoanalistas. Miembros de la EOL y de la AMP.