Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti lanzó ayer una alerta a la provincia para evitar el colapso del sistema sanitario, que está a la vista. “El factor de ocupación de las camas críticas ya es muy finito. Los recursos humanos y la provisión de oxigeno en las unidades de terapia intensiva están al límite”, dijo el ministro de Gestión Pública Marcos Corach. Y advirtió sobre la cercanía del peor de los escenarios. “Si seguimos en esta tendencia, llegará un momento en que no vamos a poder atender a todos”. Luchamos contra una pandemia muy agresiva y letal, entonces “hay que tomar conciencia y bajar los contagios. Porque lo que no queremos es que alguien no encuentre una cama para atenderse”. “Lo mejor es respetar las restricciones (de 20 a las 6 de la mañana), cumplir el tiempo laboral, no socializar y quedarse en casa”.

El gobernador participó a la tarde de una videoconferencia con el Presidente Alberto Fernández y sus colegas del centro y sur del país. Corach lo acompañó desde la Casa Gris. “¿Qué hará la provincia ante el menú de restricciones que analiza el gobierno nacional?”, preguntó Rosario 12. “Vamos a escuchar y después se analizará como seguimos”, respondió una fuente del gabinete. Una de las medidas que continuará después del domingo 2 de mayo a las 24 –cuando vence el plazo del decreto 386 de Perotti del 21 de abril- es la prohibición de circular entre las ocho de la noche y las seis de la mañana. “Eso va a seguir”.

Perotti ya lo ha dicho –y ayer insistió Corach- que si se cierran actividades productivas habrá que asistirlas. “El gobernador le planteó al Presidente que, si se cierran sectores, hay que hablar de asistencia. La provincia las mantiene incluso a sectores afectados por la pandemia que nunca pudieron abrir, como los organizadores de eventos”.

Lo que desvela al gobierno es la escalada de contagios que impacta en el sistema sanitario. Los indicadores para tomar decisiones son la cantidad de camas críticas y las tasas de contagios y de mortalidad. Hace diez días, Corach dijo que si la curva de contagios seguía empinada deberían tomar medidas. En ese momento, la ocupación de camas de terapia era el 75% en toda la provincia (el 89% en Rafaela). Ayer, dijo que ese factor de ocupación superaba el 90%.

“La población de Santa Fe tiene que saber que la ocupación de camas críticas tiene un límite, que ya es muy finito, que estamos llegando al máximo”, alertó el ministro. “Tenemos que bajar los contagios y eso implica, como mínimo, cumplir las restricciones y las indicaciones”.

“Estamos con un sistema sanitario muy tensionado, al límite en recursos humanos, al límite en la provisión de oxigeno que es el triple de lo que se utilizaba y con más del 90% de ocupación de camas críticas. Si seguimos con esta tendencia no vamos a poder atender a todos”, alertó. “Tuvimos que firmar una resolución para suspender las cirugías programadas en el sistema privado en toda la provincia y en el sistema público están suspendidas desde el 1° de abril”.

“Hay que tomar conciencia y bajar los contagios. Lo que menos queremos es que alguien no encuentre una cama para atenderse”. “Sabemos que la mayor transmisión del virus no se produce en los ámbitos de trabajo que están protocolizados, se producen intramuros” en las reuniones y eventos sociales.

“Entonces, lo mejor es respetar esta nueva modalidad, que todo el mundo esté en su casa, cumplir con el tiempo laboral y no socializar. Estar adentro del hogar, porque eso también baja otro factor, que son los accidentes de tránsito”.

Corach ratificó que el objetivo del gobierno es “preservar el sistema sanitario, el aparato productivo y la presencialidad en las escuelas. Por eso, el gobernador tomó la decisión de vacunar primero a los docentes.

Ayer, la ministra de Educación Adriana Cantero y su colega de Trabajo Juan Manuel Pusineri se reunieron con dirigentes de los gremios docentes –entre ellos de Amsafé y Sadop-, a quienes anunciaron que la vacunación a docentes titulares e interinos ya superaba el 98% y que esta semana comenzaban a asignar turnos a los docentes y asistentes escolares reemplazantes. “Un paso más en el programa de Escuelas Cuidadas”, les dijo Cantero.

“Hoy los maestros están casi todos vacunados, las escuelas cumplen los protocolos. Para nosotros el tema de la presencialidad es una de las prioridades que vamos a tratar de sostener el máximo tiempo posible”, concluyó Corach.