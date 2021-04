El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, expresó su disconformidad con el calendario de la Copa de la Liga Profesional por entender que tiene "errores" que no solo perjudican a su club sino "a todo el fútbol argentino".

"A mí no me gusta el calendario que tenemos, acá hay errores. Estamos jugando cada 48 horas y nosotros tenemos que priorizar el torneo local y la Copa Libertadores. Estos calendarios perjudican, no solo a nosotros, sino a todo el fútbol argentino", señaló el dirigente en declaraciones radiales.

"No debe haber doble comando a nivel local, tenemos que ir todos a Viamonte. Allí vamos a definir un campeonato con horarios definidos, nosotros no podemos jugar siempre 21.30. No podemos jugar cada 48 horas", prosiguió el dirigente en diálogo con Marcelo Benedetto.

Además el mandatario del club de La Ribera manifestó: "A mí me interesan los campeonatos largos, con campeones y descensos.

Te da la posibilidad de armarte, de mantener a un técnico si tiene algunos malos resultados".

También contó que habla "todas las semanas" con el presidente de River, Rodolfo D´onofrio y dijo: "Es un gran dirigente y encontré una gran relación con él, tiene mucha sensatez y calidad humana. Él se ocupa de su club y yo del mío y yo le quiero ganar a él y él a mi".

Al ser consultado sobre Carlos Tevez indicó: "Está en un gran momento. Muchos decían que era un ex jugador y hoy está demostrando el gran nivel que tiene, alcanzando como goleador a varios jugadores históricos del club. Román (Riquelme) y Tevez hablan el mismo idioma, que es darle lo mejor al hincha de Boca y conseguir éxitos".

"Carlitos está rindiendo. Lo veo con entusiasmo y ganas. Además acompaña y apoya a los chicos. Todo lo que quiera Tevez estamos de acuerdo y cuando quiera aportar desde otro lado en el club tendrá su lugar", agregó.

Por último, Ameal le dedicó unas palabras a su gestión al frente del club xeneize. "Nosotros vivimos permanentemente trabajando. Trabajamos en todos los aspectos, a nivel internacional tenemos más de 70 consulados en el mundo. Nuestro camino es hacer, hacer y hacer. Quisimos ser dirigentes. Nos presentamos a cambiar el club y abrir las puertas a la gente".

"Me pone muy contento que jugadores como (Edinson) Cavani o (Lucas) Torreira quieran venir a Boca. Ahora tenemos que enfocarnos en nuestro plantel, en los objetivos que tenemos y cuando termine esta etapa se verá. Román habla todos los días con todo el mundo", expresó.