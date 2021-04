Sin posibilidades de cambiar el horario del partido del domingo entre Central y Ñuls, previsto por AFA y la Liga Profesional a las 18.40, aunque todavía sin definir si será en el Gigante de Arroyito o en la cancha de Arsenal, el gobierno provincial continuaba anoche las gestiones para que al menos se libera la transmisión para Rosario y el Gran Rosario. Los organizadores enviaron una nota a las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial detallando las razones por las que resulta "materialmente imposible" modificar el horario del encuentro, y en caso que la provincia no apruebe el horario se verán obligados a cambiar de jurisdicción. "Sería absurdo que el clásico no se jugara en Rosario, un clásico que es el segundo o el tercero más importante del fútbol argentino", dijo ayer el vicepresidente primero de Central, Ricardo Carloni.

"Ponemos en su conocimiento que resulta materialmente imposible programar el partido en un horario posterior a las 18.40 o incluso modificar su fecha de disputa por diversos motivos", señala la carta enviada por la Liga Profesional al subsecretario de Seguridad provincial, Diego Llumá. Copas internacionales, el calendario internacional, las restricciones horarias en el AMBA, la limitación de las cadenas televisivas a emitir dos partidos por cada franja horaria, el feriado por el Día del Trabajador, por lo que no se pueden programar partidos el sábado, y por eso la gran cantidad de partidos el domingo, son algunas de los motivos expuestos por los organizadores.

También hacen referencia al partido de Ñuls del martes a las 21 en Chile. "El único modo de garantizarle el descanso reglamentario a sus jugadores es disputando el encuentro contra Central el domingo a las 18.40 como último horario posible". La carta enviada por la Liga Profesional, que preside Marcelo Tinelli, al funcionario provincial cierra con un párrafo categórico: "Finalmente, de no resultar aprobado el horario de las 18.40 por las autoridades de la provincia de Santa Fe, esta Liga se verá obligada a trasladar la sede del partido a otra jurisdicción, manteniendo el horario fijado".

"Nosotros no vamos a ceder la localía porque si Central gana los dos partidos que le quedan se clasifica. Jugamos el día y la hora que nos digan la AFA y la Liga Profesional, pero en nuestra cancha o, en su defecto, en la de Arsenal", avisó Carloni.

"En algún punto todas las partes tenemos algo de razón: el gobierno de Santa Fe porque no quiere aglomeraciones y debe cuidar la cuestión sanitaria en un momento tan grave de la pandemia. La AFA y la Liga Profesional porque el partido debe jugarse. La televisión porque invirtió mucho dinero para ganar. Y nosotros porque somos locales y un hipotético cambio de cancha nos perjudicaría", asumió Carloni en diálogo con Télam.

"Esto no es una final del torneo o un partido por la Sudamericana, es un clásico como cualquier otro, pero no es la guerra. Nosotros no vamos a ceder la localía porque si Central gana los dos partidos que le quedan se clasifica. Nosotros jugamos el día y la hora que nos digan la AFA y la Liga Profesional, pero en nuestra cancha o, en su defecto, en la de Arsenal", zanjó.

Central ganó el clásico de la Copa Argentina 2 a 1 en la cancha de Arsenal, con un gol de Germán Herrera y otro de Fernando Zampedri, el 1 de noviembre de 2018 y este año perdió 3 a 0 con Boca Unidos de Corrientes, en el estadio de San Nicolás, también por la Copa Argentina. Y Ñuls venció 2 a 0 a Sportivo Peñarol de San Juan, con goles de Sebastián Palacios y Enzo Cabrera, el 23 de diciembre del año pasado, en el estadio de San Nicolás, también por la Copa Argentina.