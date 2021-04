Científicos polacos descubrieron la primera momia egipcia embarazada mientras realizaban radiografías de sus restos en el Museo Nacional de Varsovia. Los expertos no salieron de su asombro cuando descubrieron los detalles ocultos de la momia, teniendo en cuenta que hasta entonces se creía que pertenecía a un sacerdote que vivió entre el siglo I a. C. y el siglo I d. C.

"Mi esposo Stanislaw, egiptólogo, y yo, al examinar las imágenes radiográficas, notamos en el útero de la mujer fallecida ¡un pequeño pie!", relató ante periodistas Marzena Ozarek-Szilke, antropóloga y arqueóloga de la universidad de Varsovia.



"No sabemos por qué no sacaron al feto del útero de la difunta durante su momificación", agregó por su parte Wojciech Ejsmond, de la Academia de Ciencias polaca, que también participa en el proyecto.

Ozarek-Szilke planteó la hipótesis de que se quiso "ocultar el embarazo (...) o, quizás, esto tenía cierto significado vinculado a las creencias sobre el renacimiento en el más allá".



Los científicos creen que la momia podría ser aún más antigua e intentan averiguar la posible causa de su muerte. Si bien todavía no fue abierta, una de las radiografías mostró que la mujer tenía el pelo largo y rizado, que le llegaba hasta los hombros.



Este descubrimiento fue anunciado en el último número de Journal of Archaeological Science, una revista revisada por un comité de especialistas.

"Es el primer caso conocido de un cuerpo embalsamado de una mujer embarazada (...) Esto abre nuevas posibilidades de investigación sobre el embarazo en la antigüedad y las prácticas vinculadas a la maternidad", señala el artículo.

La momia fue llevada a Polonia en el siglo XIX e integra la colección de antigüedades de la universidad de Varsovia. Se conserva en el Museo Nacional desde 1917 y se exhibe en el sarcófago.