TEATRO

Esto no es una emergencia

Tres mujeres en un pozo se preguntan cómo y cuándo llegaron allí. Su única conexión con el exterior es una luz a la que le hablan. Escrita por Nancy Lago y dirigida por Vilma Rodríguez, Esto no es una emergencia forma parte de la iniciativa Nuestro Teatro, un concurso de obras teatrales impulsado el año pasado por el Teatro Nacional Cervantes con la finalidad de estimular a los autores y generar contenidos, justo cuando la pandemia comenzó a obligar a mantener –entre tantas otras cosas– los teatros cerrados. Grabados sin público en la sala, todas las obras de este ciclo están disponibles gratuitamente a través de las plataformas digitales. Con las actuaciones de Eugenia Alonso, Paula Fernández Mbarak y Julieta Vallina.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

Las oceánicas

En un cuarto de hotel de una ciudad balnearia, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Storni y Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo de los vaivenes y asperezas del exterior. Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. Las incipientes poetas se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. Recientemente estrenada en el Teatro Cultural Morán con dirección de Manuela Méndez, esta obra de Lucila Rubinstein acaba de ser publicada por la editorial Policarpo, y la presentación virtual del libro incluye lecturas de ciertas escenas con la presencia de sus intérpretes –Delfina Colombo, Stephanie Troiano y Fabián Carrasco–, entrevista a la dramaturga y a la directora.

Disponible a través del IGTV de @policarpoediciones. Gratis.

MÚSICA

El justiciero, cha, cha, cha

A una década de su edición original, finalmente se puede conseguir en las redes este multiestelar tributo latinoamericano a Os Mutantes, aquel brazo rocker del tropicalismo, grupo mítico fundado por Rita Lee, Sergio Dias y Arnaldo Baptista, reeditado en su momento por el sello de David Byrne y que Kurt Cobain soñó con reunir cuando pasó con Nirvana por Brasil. Concebido y producido por Arthur De Faria, Humphrey Inzillo, Manuel Onis y Sandro Bello, el homenaje cuenta con la participacion estelar de Café Tacuba, Fito Páez, Fernando Cabrera y Silvia Pérez Cruz, por nombrar intérpretes de México, Argentina, Uruguay y España. Pero hay más, como Martín Buscaglia, Pablo Dacal, La Chicana, Pequeña Orquesta Reincidentes o Ana Prada, entre tantos otros, más el lujo de Aterciopelados grabando con Sergio Dias y Liliana Herrero a dúo con Arnaldo Antunes.

Volco & Gignoli + Samalea

Nacidos como dúo de piano y bandoneón en París, los argentinos Sebastián Volco y Pablo Gignoli ya habían trabajado juntos en Buenos Aires, en los comienzos de la Orquesta Metafísica que había armado el ex tecladista de Fantasmagoria, a la que se sumó el ex bandoneonista de la Fernández Fierro. Con un repertorio integrado por temas propios, algunos clásicos de Troilo y Pugliese pero también rescates del rock nacional, al año de haber llegado grabaron su primer disco, en 2013. Ya consolidados como dúo, para este segundo trabajo Volco y Gignoli han decidido expandir su sonido, sumando sintetizadores y programación electrónica, e incorporando la batería de Fernando Samalea. El resultado es un EP que arranca con Gardel-Lepera y termina en Rovira, pasando por Bowie, Spinetta y una sentida –y medida– “Bohemian Raphsody”, de Queen.

ONLINE

La costa Mosquito

¿Por qué le habrán puesto mosquitos? Lo cierto es que esta nueva adaptación seriada de la novela de Paul Theroux, llevada al cine por Peter Weir en 1986, mantiene pocos de los temas y acontecimientos allí descritos. O acaso se trata de una suerte de precuela. Producida y protagonizada por Justin Theroux, sobrino del escritor, la historia parece más una mezcla de Breaking Bad, Ozark y The Americans que un relato sobre la megalomanía de un hombre cansado del consumismo “americano” y dispuesto a comenzar una nueva vida en una isla del Caribe. El actor interpreta a Allie Fox, esposo y padre de familia que debe huir junto a los suyos, una vez más, de las fuerzas de seguridad, aunque las razones pertenecen en secreto durante varios capítulos. La australiana Melissa George encarna a su abnegada mujer, dispuesta a escapar de la ley aunque ello implique cruzar el desierto y toparse con narcotraficantes de pocas pulgas. Dirigió Rupert Wyatt, el responsable de El planeta de los simios: (R)evolución.

El legado de Jupiter

Hace ocho años Mark Millar, el creador de Kickass, y el dibujante Frank Quitely comenzaron a publicar la historieta Jupiter’s Legacy, una nueva reinvención del comic de superhéroes “realista”, si tal cosa es posible. La versión con actores desembarca en Netflix el próximo viernes, precedida de una importante campaña publicitaria y el deseo de los fans de que esté a la altura de las expectativas. Josh Duhamel y Ben Daniels encabezan el reparto que le da vida a La Unión, aquellos primeros superhéroes que recibieron sus poderes hace casi un siglo. La historia, sin embargo, transcurre en tiempo presente: la vieja guardia de veteranos ve cómo sus hijos e hijas intentan superar sus propias acciones heroicas.

CINE

Homunculus

El director de las sagas The Grudge (El grito) y Ju-on, Takashi Shimizu, adapta el manga más extremo de Hideo Yamamoto, el creador de la historieta mega explícita Ichi the Killer. La historia es la de Susumu, un ex ejecutivo de alto nivel que ahora pasa los días viviendo y durmiendo en su automóvil, lo más parecido a un tacho de basura con ruedas. Su vida cambia radicalmente (por usar un término suave) cuando una operación experimental que involucra la trepanación del cráneo le permite “ver” el lado más oscuro del inconsciente de las personas. Sólo basta con cerrar su ojo derecho para que visiones aterradoras lo pongan en contacto con los homunculus, seres espectrales que no son otra cosa que la personificación de los peores miedos y deseos de la especie humana. En tiempos en hiper corrección política la “curación” de una joven en el interior del auto puede provocar alguna que otra polémica. Shimizu mezcla el terror con el suspenso psicológico en este largometraje disponible en Netflix.

Encuentro de cine europeo

Hasta el 30 de mayo en www.cineueargentina.com pueden verse de manera gratuita 19 películas de 14 países europeos. Se trata de la edición número 17 de un evento que, hasta tiempos recientes, se desarrollaba de manera presencial. “Con una programación renovada y una mirada con perspectiva de género, los títulos nos invitan a reflexionar sobre la desigualdad, el empoderamiento, la discriminación y la exclusión”, afirma la declaración de principios del programa, que incluye títulos como La pareja perfecta, del alemán Sven Taddicken, Acasa, mi hogar, del rumano Radu Ciorniciuc, Fat Front, de la danesa Louise Detlefsen y el alucinado largometraje francés Los jóvenes salvajes, de Bertrand Mandico.

TV

Sanditon

En enero de 1817 Jane Austen comenzó a trabajar en la escritura de una novela que nunca sería completada: cuatro meses después de abandonar el proyecto, la gran escritora falleció a los 41 años. El borrador manuscrito se conoce con el nombre de “Sauditon” y es el origen de esta miniserie británica en ocho episodios que la señal Film & Arts comenzará a emitir este jueves en horario central. El escritor Andrew Davies, especialista en adaptar novelas históricas al medio cinematográfico y televisivo, fue el responsable del guion, que sigue las desventuras de Charlotte Heywood (la actriz Rose Williams), una mujer joven que cambia su apacible casa rural por un aparentemente tranquilo pueblo de pescadores llamado, precisamente, Sauditon. Kris Marshall encarna a Tom Parker, un muchacho decidido a convertir el sitio en un moderno centro turístico costero. El triángulo se cierra con el hermano de Parker, Sidney, punto de partida de historia de romances e intrigas.

Jueves a las 22, por Film & Arts.

Sigue Babylon Berlín

Sin pausas ni intermedios, la señal Europa Europa pega a la primera temporada los episodios de la S02 de esta notable serie alemana dirigida por Achim von Borries, Henk Handloegten y Tom Tykwer, recordado por su hit internacional Corre, Lola, corre. Continúa el viaje a una Berlín de finales de los años 20, tiempo de libertad sexual, corrupción, drogas, prostitución, crímenes y mucho jazz. La investigación sobre el vagón de tren lleno de oro trotskista sigue su curso, complicada aún más por una nueva conspiración internacional: un grupo de pilotos alemanes de combate entrena en una base situada en territorio soviético, aunque su misión final es un auténtico misterio.

Jueves a las 22, por Europa Europa.