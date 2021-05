El escenario cultural está movilizado como nunca antes en Rosario, con motivo de las medidas sanitarias y restrictivas, que hacen imposible la actividad del sector. Durante la semana que termina, la numerosa convocatoria dio luz a la Multisectorial Cultural, que sintetizó sus reclamos en un comunicado reciente donde se exige “la proyección y ejecución inmediata de una #LeydeEmergenciaCultural”, “que contemple políticas y gestiones públicas para desarrollar en conjunto con las ideas y necesidades de les trabajadores de la cultura y del arte”, “que se desarrolle desde las bases comenzando por los sectores más vulnerados y marginados”, “que incluya en la inmediatez la implementación de subsidios y apoyos económicos para todes les trabajadores de la cultura mientras dure la emergencia cultural”.

Puede afirmarse que la Multisectorial establece un hito histórico, de una efervescencia que llevó a la organización de sectores antes diseminados o recluidos, sin contacto transversal. Uno de estos ejemplos lo significa la conformación del grupo Teatristas Independientes Autoconvocades, impulsado entre otros por el actor y director Leandro Maccagno. “La restricción de cerrar todo lo que tiene que ver con las actividades de espectáculos no estaría mal, visto desde la sensatez que implica saber que estamos ante un virus peligroso y contagioso, y ante el gran riesgo del colapso de sanatorios y hospitales. Cualquiera con un mínimo uso de razón y de idea comunitaria no tendría por qué oponerse. Pero cuando se lo hace de una manera, a nuestro entender, tan arbitraria, en donde un sector cierra y otro no, las cosas comienzan a hacer ruido”, explica Maccagno a Rosario/12.

Los Teatristas Independientes tendrán una primera reunión el día de hoy, con el fin de aunar criterios y encontrar una voz que los represente en la Multisectorial. Según Maccagno, “el teatro independiente de la ciudad tiene distintos enfoques; no es lo mismo quien tiene una sala teatral, un espacio donde convocar espectáculos, que aquél que hace teatro pero también tiene cargos docentes o en cultura de Nación, provincia o municipio, y que puede cobrar un sueldo a fin de mes. También están quienes viven de los espectáculos concertados, con o sin pandemia. Este sector no tiene un gremio, y es llamativo que desde la Asociación Argentina de Actores no se haya dicho nada ante esta problemática. De manera tal que nos vemos forzados a obtener algún tipo de visibilidad”.

La Multisectorial agrupa a sectores que participan desde aspectos diferentes pero coincidentes del hacer cultural; como refiere Maccagno, “no es lo mismo la problemática que puede tener el artista callejero que el que tiene la banda de música o específicamente lo que tiene que ver con la teatralidad, con la realidad del actor o director de espectáculos concertados. En mis 51 años y casi más de 25 de hacer teatro, creo que no hubo un censo o una convocatoria que reuniera a todos los que formamos parte de la teatralidad, y esto no sólo incluye a directores, actores, dramaturgos y pedagogos, sino a técnicos, vestuarista, maquillaje, escenografía, asistentes de dirección, prensa, porque toda esta gente también tiene un puntaje al momento de repartir lo recaudado”.

Según Maccagno, de la reunión de hoy surgirá una comisión con un representante y un vice, que en la Multisectorial hable en nombre de todos los teatristas. La pandemia ha puesto a flote algo que sucede desde hace años, y es la invisibilidad del artista rosarino, salvo que se vaya a cantar a un programa televisivo de Estados Unidos o se actúe en la serie de Luis Miguel”.

Desde la Agrupación de Intérpretes y Compositores Músicos de Rosario, Daniel Omar Fernández coincide al indicar que “en el rubro de la música venimos golpeados desde antes de la pandemia, pero ahora esto se visibilizó y precarizó. No estamos en contra de las medidas que toma el gobierno para preservar la salud, pero no están teniendo en cuenta el daño colateral que provocan. Las restricciones nos llevan directamente a quebrar, estamos todos fundidos. Más del 90% de los artistas músicos de Rosario autogestionan su producción y shows, no contamos con el apoyo del estado, y esto viene desde hace años. La precarización actual es insostenible, contamos con artistas músicos que ya viven en situación de calle, que no pagan el alquiler. No estamos en contra de aquella parte de la sociedad beneficiaria que recibe planes sociales, pero ni siquiera para eso nos tienen en cuenta”.

De acuerdo con Fernández, “no somos esenciales como lo es el personal de salud, y estamos de acuerdo, pero somos muy necesarios. No estamos en contra de las restricciones pero no se prevé el daño que causan. La desidia hizo que nos uniéramos todos en esta Multisectorial, que es algo que ya tomó una connotación nacional. Somos el sector que menos problemas ha causado, al momento de pedir se resuelva algo para con nosotros. Siempre hemos sido sumisos y respetuosos, pero esto llegó a un límite. Gracias a dios, estamos todos juntos, eso es algo que nos pone feliz, y quiero destacar que dentro de la Multisectorial lo único que tiene que ver con un gremio es Sitramus (Sindicato de lxs Trabajadores de la Música), conformado solamente por músicos, todos compañeros nuestros. Ya somos alrededor de 35 organizaciones y colectivos, y sumamos alrededor de 700 artistas”.