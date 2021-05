El discurso del gobernador Omar Perotti generó críticas en tiempo real en la oposición, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Con el hashtag #PerottiNoArranca, integrantes del Bloque Socialista y también de la UCR manifestaron sus críticas. Y más tarde superaron los 280 caracteres. El presidente del bloque socialista de la Cámara de Diputados y Diputadas, Joaquín Blanco, manifestó que “las palabras de Omar Perotti fueron decepcionantes. La actual administración será recordada por la respuesta que tenga a la pandemia y en ese sentido faltaron definiciones”.

“Es imperioso que Santa Fe y el Gobernador se ordenen. No explicó cómo piensa sostener la presencialidad cuidada en las aulas, no explicó de qué manera se va a seguir fortaleciendo y ampliando el sistema de salud durante la emergencia ni de qué manera se seguirá asistiendo económicamente a los sectores productivos y comerciales que ven su actividad perjudicada”, expresó el legislador. “Perotti parece desconectado de la realidad y angustia que atraviesa nuestra provincia”, agregó.

Por su parte, el presidente de bloque de la UCR, Maximiliano Pullaro señaló que “el gobernador se mostró más dialoguista, y si bien no olvidamos los agravios y operaciones que sufrimos, creemos que la crisis que atravesamos necesita de todos detrás de un plan de acción. Me preocupa la ausencia de un plan para enfrentar la pandemia, es como que el gobierno no arranca, le falta definiciones para los sectores de la producción y el comercio. Tampoco habló de la deuda de Nación que dejamos de reclamar, le faltó autocrítica por el año de clases perdido, y los retrocesos en seguridad”.

Sobre seguridad, área de la que fue ministro durante la gobernación de Miguel Lifschitz, Pullaro indicó: "En 16 meses perdimos operatividad, pasamos de 65% de policías en calle a menos del 50%. Con ello todos los índices de inseguridad empeoraron, con homicidios con récords que superan a los últimos 5 años, y con las mafias actuando como dueños del territorio”.