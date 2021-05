Hace unos días se inauguró en el Museo Nacional Terry de Tilcara la exhibición temporaria “Pintar y chutiar. Historias de un Club fundado por un artista” en homenaje a José Antonio Terry (1878-1954) en el 67º aniversario de su fallecimiento.



En opinión de Hugo Sánchez, ex-jugador y actual director técnico del Club Atlético Terry: “Es la primera vez, que una institución importante en el pueblo valora al Club y difunde su historia para que llegue a la gente que no la conoce. Es emocionante ver todo esto y enterarse de cosas que no sabíamos. Nos alegra que el Museo se acerque a toda la comunidad, así como lo hace el Club”.

(Foto: Camila Bages - Museo Nacional Terry).

José Antonio Terry fue una persona multifacética, que se afincó en Tilcara en 1911 para plasmar a los habitantes y la cultura local en sus pinturas. En 1922, ya casado con Amalia Amoedo Vilaro, adquirió la casa ubicada frente a la plaza principal del pueblo, que hoy es el Museo Nacional que lleva su nombre. Terry realizó otras gestiones que dejaron huellas.

Persona sorda de nacimiento, fue fundador y presidente de la primera asociación para personas Sordas de la Argentina, la ASAM, y cumplió un rol fundamental en la consolidación y promoción de la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina (LSA).

Junto a Amalia, realizaron importantes obras para el pueblo de Tilcara, entre las que se destacó la compra y donación de los terrenos para que funcione el club. Gracias a ello, pudo fundarse en 1923 el Club Atlético Terry, aportando a su sostenimiento económico durante décadas, según registros del Museo. En una de las cartas que se exhiben, Amalia menciona:

“Una tarde se presentó un grupo de muchachitos (...) iban llegando más y más y se reunieron en el comedor de nuestra 'casa atelier'. Al oír los aplausos entusiastas los vi abrazando a Terry, quien no se había dado cuenta que los asistentes resolvieron nombrarlo Club Atlético Terry”.

Jugadores del Club Terry, en el Museo Terry (Foto: Camila Bages - Museo Nacional Terry).

La muestra será exhibida hasta el 12 de mayo en la sala Félix Leonardo Pereyra, convertida hasta esa fecha en un pequeño santuario en el que conviven fotografías y documentos inéditos, pertenecientes al archivo del Museo, que dialogan en un montaje contemporáneo con testimonios y objetos provistos por jugadores y jugadoras.

Esta exhibición busca sumergir a sus visitantes, en la historia fundacional del Club Atlético Terry, su incidencia en la vida social del pueblo de Tilcara durante el siglo XX y el sentimiento “blanquinegro” que perdura con gran fuerza y pasión hasta la actualidad. El trabajo en equipo no solo puede verse en las fotografías de los distintos conjuntos a lo largo de la historia, sino que también atravesó todas las etapas de producción de esta exhibición. Así lo destaca Virgina Chialvo, artista visual que tuvo a su cargo el diseño de montaje.

Pablo Torrejon tiene 21 años. Cuenta que aprendió a jugar al fútbol gracias al “profe Hugo” en la escuelita del Terry a la que asiste desde que tiene 8 años. Nació en el barrio Mataderos, donde está emplazado el Club. Hoy es uno de “los muchachitos”, como llamaba Terry a los jugadores, que juega en primera división. Pablo nos cuenta sobre la visita: “Yo no sabía quién era el fundador del Club, no sabía por qué se llamaba Club Terry. Me comentaron que el creador era el mismo del Museo Terry. Me gustó enterarme de la historia que une a nuestro Club con el Museo. Me emocionó ver este homenaje. Yo viví mis mejores momentos ahí, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud la estoy viviendo ahí gracias al deporte. Mi corazón está pintado de negro y blanco”.

A Luis Soruco, otro joven jugador, lo une al Club una historia familiar: su abuelo Arsenio Soruco fue parte del Club desde niño. Además sus primos y tíos han sido jugadores. Luis estudia fotografía y disfruta retratar equipos de fútbol. Dos de sus fotos integran la muestra, presentando los equipos actuales: “Ver esta exhibición es algo motivacional para nosotros que estamos en el Club y venimos luchando desde pequeños. Cuando uno, en cualquier parte de la Quebrada, habla de Tilcara, la referencia inmediata es el Club Terry. Esta propuesta del Museo es muy emocionante, sentimos que alguien se está acordando de nosotros”

Hablando de legados, la participación de las mujeres en el Club es una tradición iniciada a mediados del siglo XX con los equipos femeninos de básquet hasta la conformación del equipo femenino de fútbol en el 2019. Amalia Amoedo, y las hermanas del pintor, Leonor y Sotera Terry, fueron importantes promotoras de esta actividad. Virginia Chialvo detalla: “Nos pareció necesario contar la importancia de las mujeres en la historia del Club, tanto en el deporte, a través de los equipos de básquet femenino, como en las gestiones realizadas por Amalia y las hermanas Terry, que fueron fundamentales para la conformación y el crecimiento del club deportivo. Un ejemplo es la inauguración del estadio techado de básquet, en el año 1968”.

María Toconás es una de las integrantes del equipo femenino de fútbol. Tiene 18 años de edad y es defensora lateral del equipo. Cuenta que siempre se sintió atraída por este deporte: “Comencé en las ligas del barrio a jugar con mis vecinos y así empecé, hasta que me contaron que en el Club Terry estaban organizando un equipo de mujeres. Una amiga me acompañó y me gustó, ahora el Club es como una familia para mí. Los entrenamientos son todos los días, hay algunas jugadoras que son madres y por tener que atender a sus hijos se les dificulta asistir. Somos 16 jugadoras las que entrenamos regularmente y más de 30 en total con las chicas nuevas que empezaron a acercarse. Para mí el Club es un lugar único”.



“Pintar y Chutiar. Historias de un club fundado por un artista”, además de ser una muestra de archivo que divulga la historia fundacional del Club Terry, es un espacio para que expresen sus sentimientos aquellas personas del pueblo de Tilcara cuyas vidas han sido transformadas por su experiencia deportiva y por la gran familia “blanquinegra”.

Esta muestra, como todas las actividades del Museo Nacional Terry, es gratuita y puede disfrutarse de martes a domingo de 14 a 18 horas con turnos y grupos reducidos, respetando los protocolos sanitarios de prevención ante el Covid-19.

Más información de la muestra: http://bit.ly/3xJQaYi

Se puede asistir directamente, o bien hacer una reserva previa a través de la web del Museo museoterry.cultura.gob.ar o en la recepción.