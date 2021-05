El presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, reveló que están avanzadas las gestiones para lograr de parte de China una ayuda económica para cumplir su promesa de campaña, ampliar la Bombonera. “Tenemos una alianza táctica y técnica”, precisó. A continuación, en “Peligro de Wolf”, te ofrecemos, en exclusiva, cómo fue el diálogo entre Ameal y el delegado chino para lograr la financiación asiática del sueño llamado Bombonera 360.

- Vea qué lindo es nuestro estadio…

- Mhh… see… aceptable, Liachuelo un poco con olol pelo igual, lo llevamos ¿dónde pagal? ¿Aceptal cheque?

- No, no, nuestra cancha no está en venta

- ¿Lo alquilan? Pelfecto. Está bueno pala constluil nuevo supelmelcado chino.

- No, tampoco, ningún supermercado, no somos San Lorenzo. Los convocamos porque queremos que ustedes nos ayuden a remodelarlo, para hacerlo más grande y más lindo.

- Sí. Más glande y lindo, así selá supelmelcado nuevo.

- No insista, no queremos venderlo ni alquilarlo. Deseamos hacer una sociedad con ustedes con la intención de remodelarlo. Ustedes nos prestan un dinero y nosotros agrandamos el estadio.

- A vel si yo complende ¿Usted quiele que China le dé platita pala aglandal estadio pala que quede más glande que la Mulalla China?

- Sí, no tan grande como la Muralla, pero sí. Necesitamos comprar las casas de las 2 manzanas vecinas y así poder agrandar el Armando J. Armando…

- ¿Así llamal estadio?

- Sí, Armando fue uno de nuestros grandes dirigentes…

- Todo bien, don Ameal, pelo si China ayudal con plata, entonces estadio pasal a llamalse Mao. Almando J. Mao.

- Estee… no creo que les guste a los socios.

- China nuevo socio de Boca. Mientlas guste a China, se hace… ¿Qué es ese teleno de al lado?

- Es Casa Amarilla.

- ¿Amalilla, dijo? En China todos somos amalillos. Gustalme Casa Amalilla.¿Ahí sí lindo lugar para construil nuevo supelmelcado?

- Y dele con el supermercado. Aunque…si nos dan lo que pedimos, hasta podemos pensarlo.

-¿Tenel heladela?

- No, amigo, se equivoca el estadio heladera es el Monumental.

- Ok, complalemos Monumental entonces. En supelmelcado chino apagal heladela de noche y aholal enelgía.

-No, olvídese del Monumental. Queremos que ustedes sean socios de Boca, el club más popular.

-¿Boca populal? ¿Como Lepública Populal China?

-Claro. China es Boca. ¿China tiene banderas con estrellas? Boca también tiene bandera y escudo con estrellas. Y es tierra de muchos chinos: el Chino Benítez, el Chino Tapia y muchos otros orientales: Manteca Martínez, Ariel Krasouski, Nández…

-Si Boca amigo de chinos, entonces gustal Boca. Nosotlos ayudal. ¿Cuánto plata necesitan?

- Y… Estamos hablando de 80 palitos…

-¿Palitos chinos?

-No, palitos verdes. 80 millones de dólares.

-¡Calamba! ¿Podlía sel 70 millones y el lesto en calamelos?

-No. Riquelme me mata.

-Entonces no podlá sel.¿Dónde queda el estadio Monumental me dijo?

- Estee… olvídese, amigo. No hay problema, aceptamos el vuelto en caramelos. Total, caramelos en una bombonera no quedan tan mal, ¿no?

-¿Qué es Bombonela?

-Así le dicen a nuestro estadio. Bombonera, porque parece una caja de bombones…

-Pelo bombones sel suizos, no sel chinos. Chinos quelel comida china: lollitos de plimavela, chop suey de pollo, Wan Tu flito, aloz con gambas, celdo con salsa aglidulce, pollo al limón… mmh, qué lico…¿no se le hace agua la boca?

-No, agua en La Boca, no más. Eso era antes, cuando el barrio se inundaba. Pero volviendo al tema. ¿Cerramos entonces el acuerdo? Ustedes nos dan los 80 millones para comprar las dos manzanas?

-¿80 millones pala complal dos manzanas? No, muy calas las manzanas. En supelmelcado chino más balato.

-Y dale con el supermercado…