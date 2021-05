El premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su "preocupación" por la situación de alumnos y docentes ante la decisión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de mantener la presencialidad escolar en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y pidió "tener capacidad solidaria porque acá nadie se salva sola, solo".



"Te envío esta carta preocupado por la decisión de tu Gobierno de la Ciudad de no sumarte a la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases por la grave situación que afecta a los niños; basta tener en cuenta las declaraciones de los médicos y médicas de los hospitales de niños, colapsados", dijo Esquivel en la misiva hecha pública a través de un comunicado de prensa.



En ese sentido, continuó: "Bien sabes que tenemos que apoyarnos unos a otros/as, nadie se salva solo/a; tenemos que tener la capacidad solidaria de saber que nuestra actitud tiene incidencia en los demás, en especial por aquellos que están frente a decisiones políticas de gobierno, como es tu caso".



"No es posible someter a las familias y principalmente a los niños/as obligándoles a las clases presenciales, cuando hay métodos, formas educativas que frente a la pandemia es necesario poner en práctica", remarcó el premio Nobel de la Paz.



Para Pérez Esquivel, "obligar a los docentes dar clases presenciales, muchos sin haber recibido la vacuna, es exponerlos a posible contagio en las escuelas".



En este marco, agregó: "Los niños no pueden ser jamás rehenes de situaciones políticas por ningún partido político. Debemos proteger sus vidas y la de sus familias como de todo el pueblo".



En esa línea, consideró que "hay momentos en la vida que debemos tomar decisiones, aun a pesar de nuestro interés, pensando en el bien común de todos y todas"



"La salud es un derecho que no se compra ni vende, ni se cotiza en la bolsa", completó.



Además, destacó que "las medidas de prevención tomadas por el Gobierno Nacional son necesarias frente a la gravedad de los momentos que vivimos", y sostuvo que "es necesario y urgente proteger los derechos humanos y del pueblo".



"Veíamos con esperanza el diálogo establecido entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el Gobierno nacional y los demás gobernadores", continuó Pérez Esquivel.



Agregó que "lamentablemente no es así" y le recordó a Larreta que "la riqueza de los pueblos es la unidad en la diversidad" y que "hay momentos" como este, en el que se debe "sumar voluntades en búsqueda de la Paz".



"No como la ausencia del conflicto, la Paz se construye en establecer relaciones entre las personas y el pueblo en bien de nuestra casa común, como bien lo señala el Papa Francisco", recordó.



Pérez Esquivel finalizó su nota a Rodríguez Larreta pidiendo: "Toma esta carta como un aporte en buscar caminos de unidad, en la construcción de un nuevo amanecer. Estamos al fin de una etapa de la humanidad y no podemos retroceder y repetir los mismos errores".