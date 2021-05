"Se cumplen cuatro años desde que le quitaron la vida a mi mamá; cuatro años llenos de dolor e impotencia; llenos de demora por la justicia. Cuatro años desde que sus alumnos no tienen a su maestra, desde que mis tíos no tienen más a su hermana, desde que mis primos no tienen más a su tía, desde que sus amigos no la tienen a ella. Hago este video para seguir pidiendo justicia, para que Silvio Cortés, Silvina Gianotti, Damián Zalazar, Andrea Allovatti y Susana Domínguez reciban su sanción y castigo. A María de los Angeles, a mi mamá, la mató la policía. Los testigos de esa noche dicen que escuchaban a mi mamá gritar mi nombre, hoy me toca gritar el de ella".

Esas fueron las palabras que Érika Salazar pudo expresar, con una foto de su madre entre las manos, en un nuevo aniversario sin María de los Angeles Paris, la docente y bibliotecaria que el 3 de mayo de 2017 entró a la comisaría 10° y salió sin vida.

Familiares, amigos y organizaciones se manifestaron ayer en Tribunales de la ciudad en un nuevo pedido de justicia, en la previa del pedido de la audiencia preliminar.