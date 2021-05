En el bimestre marzo-abril, el número de locales vacíos en las principales arterias comerciales de la Ciudad de Buenos Aires registró una suba del 65,6 por ciento en relación al período previo a la cuarentena, es decir, frente al primer bimestre de 2020. Fueron 457 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Por otra parte, en enero y febrero de este año los locales vacíos fueron 362, con lo cual el avance en el deterioro del sector comercial del segundo bimestre frente al período previo es del 26,2 por ciento.

La medición de la cámara se realiza desde 2014 y abarca a las principales arterias comerciales porteñas. Más allá del cuadro general de crecimiento de los locales vacíos, el desagregado por zonas muestra un comportamiento desigual. En la avenida Córdoba (4000 al 5300) la suba en relación a la situación previa a la cuarentena es del 184 por ciento, algo por encima del incremento de locales vacíos en la Avenida Pueyrredón (0-1200), del 116,7 por ciento y del registrado en Avenida Corrientes (200-6800), del 95,9.

Bastante mejor le fue a la Avenida Cabildo (0-1800) que tiene una suba de apenas el 5 por ciento en los locales vacíos en relación al período previo a la cuarentena. En Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), los locales vacíos bajaron 1,8 por ciento y en Avellaneda (2800-3800) la reducción fue del 45 por ciento. En el otro extremo, el peor resultado fue para la peatonal Florida, con un incremento del 369 por ciento en los locales vacíos, de 13 a 61 locales.

El informe de la CAC se complementa bien con el estudio mensual de la CAME, que releva ventas minoristas de empresas pymes en todo el país. El índice de la CAME subió 40,8 por ciento anual en abril a precios constantes, aunque la actividad todavía se mantiene un 26,8 por ciento debajo de abril de 2019. En el primer cuatrimestre, las ventas se incrementaron 6,8 por ciento frente a los mismos meses de 2020. "Cabe destacar que la medición refleja el promedio nacional y que la situación en AMBA es aún más complicada, en virtud de las nuevas restricciones que afectaron significativamente a diversos sectores", indica la CAME. Por otro lado, las ventas que mide la CAME incluye el e-commerce, que en pandemia tuvo fuerte crecimiento y con ello desplaza al comercio tradicional que se desarrolla en los locales físicos, que es el que estudia la CAC.