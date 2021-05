El documental 70 y pico, de Mariano Corbacho, presenta la búsqueda del director por conocer la participación que tuvo su abuelo como decano interventor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar y su relación con la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La película no sólo indaga dentro de la familia del realizador, sino que trasciende esta mirada individual para entender cuál fue el proyecto político del movimiento estudiantil que los militares vieron tan necesario reprimir.

“La película no está exenta de contradicciones afectivas. Y yo, a la hora de pensar en mi abuelo, tampoco lo estoy. Hay toda una cuestión sobre cómo él se ha manejado conmigo en mi vida que me genera un cariño enorme. Sin embargo, eso no eclipsa la posibilidad de que yo pueda hacer un análisis crítico sobre su participación como asociado civil dentro de la represión”, explicó el director en una entrevista.

Disponible en el sitio web del Cine Público El Cairo