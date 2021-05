La pandemia provocó la modificación de muchos hábitos, y es aprovechada también, en algunos casos, para obtener réditos con acciones fraudulentas. Las empresas aseguradoras de automóviles y motos detectaron que los siniestros mal indemnizados llegaron al 47 por ciento en el último año, cuando a nivel mundial está en el 40. Los números que se desprenden por los fraudes en Argentina alcanzan entre 100 y 120 mil millones de pesos por año, y representan entre 2 y 3 por ciento de la prima que cobran las compañías a sus asegurados.

El presidente de Libra Seguros, Gabriel Bussola, dialogó con Cash y explicó que “Nosotros hacemos mucho hincapié en esto, porque lo que queremos es modificar los resultados de aquellos riesgos que hoy sean deficitarios. El mercado asegurador, por lo general, se conformó con el siniestro desregulado, pero lo queremos llevar hasta las últimas consecuencias. Es decir, vamos a querellar a aquellos asegurados en los que detectemos acciones fraudulentas porque en definitiva es un delito”. Bussola aclaró que "esto no quiere decir que nosotros estamos intentando no pagar, sino todo lo contrario. Lo que estamos defendiendo es al actor de buena fe, ya sea al productor de seguros, que es el que intermedia entre el asegurado y la compañía, como al cliente final”.

La cuota de póliza de un seguro está compuesta por una estructura y una tarifa técnica, y dentro de esa estructura está contemplado el índice de fraude. “Si logramos disminuir -agregó Bussola- ese índice, indudablemente los actores de buena fe se van a beneficiar. Por eso deseamos que todas las compañías del mercado asegurador se adhieran”. Los casos comunes de fraude son el autorrobo de cubiertas, de vehículos o crear un siniestro entre dos personas que se conocen para poder reclamar a la compañía por accidente de tránsito. Lo mismo ocurre con las propiedades, con los incendios provocados intencionalmente. Los casos aumentaron 15 por ciento en la pandemia. El directivo indica que "creamos un producto que se llama “Orange Time”: cuanto menos se usa el auto menos se paga. Habrá una disminución del riesgo porque se va a pagar por el tiempo de uso. Esto lo aplican en otros países, como Estados Unidos y España. Será el primer seguro que funciona en Argentina por tiempo de uso. Esto está cambiando la manera de asegurar los autos en el país".

Bussola señala que “el dispositivo que tenemos es el del auto instalable, y lo que marca es el tiempo de uso. A partir de ahí se paga el seguro. El auto cuando no se usa está permanentemente protegido, es importante aclararlo, porque no es que cuando el auto está detenido está sin cobertura. Es una metodología muy interesante, y el promedio de ahorro es de 32 por ciento. Es una disminución del riesgo que permite entregar una tarifa competitiva”. Remarca que son “la única aseguradora que tiene este producto, y por eso la demanda aumentó, pero la intención es que se sumen el resto de las compañías. Lo que hace esto es abrir el espectro y la cantidad de asegurados”. Libra es la empresa de más crecimiento de la industria aseguradora y se debe mucho a este nuevo sistema. En ese sentido, el máximo directivo expresa que “en el año que se lleva de pandemia, la industria del seguro respondió muy bien en líneas generales. No se dejó de operar en ningún momento, con las adaptaciones lógicas que se tuvieron que aplicar”.