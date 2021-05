Camilo Medina, de 24 años, es el protagonista de la semana en Calahorra, España, por haber evitado que una anciana se precipitara al vacío desde el balcón de su casa. El joven estudiante de Psicología no dudó en escalar dos pisos para rescatar a la mujer de 80 que había quedado colgada de una baranda de su terraza.

Medina se encontraba en el negocio de sus padres, cerca del edifico donde vive la mujer, cuando fue alertado los gritos de los vecinos y transeúntes con pedidos de ayuda. “Estaba en el local con mi madre cuando mi padre entró diciendo que una señora estaba a punto de caerse por el balcón”, relató Medina a la prensa local.

Los propietarios de un bar cercano habían retirado la terraza de la calle y el padre del joven colocó su furgoneta justo debajo del balcón donde se encontraba la mujer. Así, en caso de caída, el golpe sería menor. Pero, no era suficiente. Motivo por el que el joven decidió actuar.

“Me acordé de la escalera que tenemos en la tienda y decidí que había que escalar para meter a la abuela dentro de la casa”, recordó el joven. “Recuerdo que mi padre me dijo que no lo hiciese, que estaba loco, pero creo que apagué el volumen del cerebro porque a partir de ese momento ya no escuché nada”, agregó.

Tal como se observa en el video, mediante la escalera, Medina subió al primer piso y desde allí trepó hasta el segundo, donde se hallaba la mujer de avanzada edad. Una vez arriba, la alejó del abismo, y se la llevó al interior de la vivienda. Allí dentro intentó tranquilizarla mediante ejercicios de respiración. Prácticamente no pudo mantener una conversación con ella ya que era de origen rumano y no entendía el idioma.

La mujer se encontraba sola en la vivienda, en la que vive junto a su hija, su yerno y una nieta. Tras el suceso, la Policía intentó entrar en el domicilio, pero le fue imposible, porque la cerradura estaba cerrada por fuera y Medina no encontró ningún juego de llaves que poder usar.

Finalmente, los agentes avisaron a un familiar que trabajaba en un bar cercano y en 20 minutos apareció el yerno. Abierta la puerta, la mujer pudo ser trasladada al hospital.

Pese a que el joven intentó restarle heroísmo a su actuación, al reconocer que “lo hizo por impulso”, le ha valido el reconocimiento de todos los vecinos del barrio. Además, el video del rescate se viralizó en cuestión de horas, por lo que el reconocimiento trascendió los límites de la localidad riojana.