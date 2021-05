Central se trajo de Chile un empate que no lo subió en la tabla a posición de líder pero que lo deja en la pelea. Porque el equipo mostró aptitudes para superar una expulsión en los primeros minutos y hasta por momentos dispuso de chances para revertir el marcador y ganar. Terminó resistiendo en su campo pero le quedan por delante dos partidos de local en Sudamericana y con la igualdad de anoche conserva la ilusiones por clasificar. El miércoles visitará a San Lorenzo, que hoy juega con 12 de Octubre.



Las intensiones con que salió a jugar Central en Chile quedaron a un lado a los pocos minutos. Luca Martínez Dupuy fue con vehemencia a cortar un pase del arquero, cometió infracción cuando hacía segundos había sido amonestado y vio la roja, para incredulidad de Cristian González. El canaya se quedó con diez en una decisión del árbitro que poco se puede cuestionar, más allá de la rigurosidad.

Por lo cual Central de mitad de cancha hacia arriba debió doblar esfuerzos físicos para llegar al área rival, y tuvo sus oportunidades: Ferreyra no fue a buscar un pase atrás que llegó a tirar Gamba y Zabala remató débil al quedar frente al arco en el área grande. Por algunos pasajes, el canaya estaba cómodo en cancha porque tenía contenido al rival.

Pero cuando en Huachipato empezó a tener más la pelota, los chilenos fueron más profundos. Garrido, desde el punto del penal, remató a las manos de Broun, en jugada que se inició por izquierda, donde Damián Martínez mostraba dificultades para la marca. Aunque el gol local llegó por derecha y nació de un lateral. Rodríguez le bloqueó el paso a Laso y dejó pasar la pelota para Martínez, quien llegó hasta el fondo, tocó atrás y Altamirano, con arco a disposición, disparó cruzado y bajo para superar a todo el fondo auriazul. Luego del gol el local se sintió con más confianza y no amplió la diferencia porque Broun le atajó en gran forma a Rodríguez una definición de taco sobre la línea.

Con actitud ofensiva y decisión, Central salió a jugar el segundo tiempo en busca del empate. Sentía la inferioridad numérica y se exponía en defensa. El juego se hizo entretenido porque Huachipato no perdió ambiciones y se interesó por marcar el segundo. Zabala lo buscó con una volea que se perdió por el segundo palo y Ferreyra sorprendió con un derechazo desde 20 metros que se fue muy cerca del palo derecho.

El local atacó mucho pero llegó poco a Broun. Para explotar los espacios que dejaba el local, ingresó Marinelli. Y en su primera corrida, por izquierda, el delantero sacó un centro pasado que tuvo a Zabala para el empate con un cabezazo sobre el primer palo. El propio Zabala, minutos después, lo tuvo en el área, con derechazo que despejó el arquero, en otra pelota que llevó desde la izquierda. El Kily puso a Ruben y Giaccone, entusiasmado con lograr la victoria. Pero no tuvo más resto el equipo y fue empate porque Broun se quedó con un mano a mano en la última jugada.











1 Huachipato

Castellón

Córdova

Ramírez

Tapia

Cuevas

Garrido

Sepúlveda

Altamirano

Mazzantti

M. Rodríguez

C. Martínez

DT: Juan José Luvera.

1 Central

Broun

Martínez

Almada

Laso

Blanco

Zabala

Ojeda

Villagra

Ferreyra

Gamba

Martínez Dupuy

DT: Cristian González

Goles: PT: 33m Altamarino (H). ST: 22m Zabala (C).

Cambios: ST: 16m Marinelli por Gamba y Sangiovani por Villagra (C), 23m m Baeza por Garrido (H), 27m Palmezano por Altamirano y Silva por M. Rodríguez (H), Giaccone por Ferreyra y Ruben por Zabala (C), 41m Mansilla por Mazzantti (H) y 45m Nicolás Ferreyra por Martínez (C).

Cancha: Sausalito (local Huachipato)

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

Expulsado: PT: 8m Martínez Dupuy (C).