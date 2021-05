¡Hola! ¿Cómo estás? Somos el NO de Página|12, un equipo periodístico que se dedica a investigar, analizar y reseñar las expresiones juveniles más frescas, las músicas y tecnologías de la nueva era, las costumbres y las tendencias emergentes. Entre 1992 y 2018, distintas camadas de periodistas jóvenes fuimos así documentando los gustos y las obras de nuestra generación en un suplemento impreso que se publicaba los jueves con Página|12. Desde 2018, el NO existe exclusivamente online, como sección diaria en la web del diario. Te damos la bienvenida a nuestros newsletters, que te van a ayudar a no perderte ninguna nota, ningún dato, ningún flash.

AHÍ NOS VIMOS es el podcast de pantallas de Javier Aguirre, quien cada martes carga a YouTube y te manda al mail una nueva recomendación de cosas para ver y en apenas dos minutos y pico te ceba con series de toda clase, momentos deportivos, terror coreano adolescente, periodismo alienígena, gauchos galácticos, documentales épicos... todo flasheo que camina va a parar a la pantalla.

PUNTO ZIP es el newsletter de los jueves que Luis Paz armó para ayudarte a descomprimir tu semana. ¿Querés música nueva para escuchar? ¿Estás manija con algún juego? ¿Querés flashar aprendiendo un poco más sobre criptomonedas y otras tecnologías? ¿Te interesa charlar sobre cannabis? ¿Te cebás con reflexiones random sobre la industria musical o lo que pinte? Un par de clics para alivianarnxs a todxs.

Además, los fines de semana te mandamos nuestro resumen con todas las notas y las noticias de la semana, con el humor gráfico del Bife angosto de Gustavo Sala, nuestra Agenda de recitales presenciales y por streaming, y toda la data de nuestros #Hashtags.

¡Nos leemos!