Transitar Buenos Aires, Los Angeles y Teherán, algunas de las posibilidades contenidas en el nuevo disco del trío 3223. Eso sí, con Rosario como base de despegue y despliegue sonoro, desde la cual vencer la quietud del encierro. Voyage (Anomalía Ediciones) ya está disponible en todas las plataformas, y sumergirse en su propuesta significa también saber por dónde sigue el rumbo del grupo que integran Sebastián Martínez (pianos y teclados), Tomás Giroud Guillet (bajo eléctrico) y Fidel Faletti (batería).

Al amparo del rock progresivo, con momentos jazzeros, y de una precisión manifiesta en la composición y ejecución, Voyage implica transiciones rítmicas que guardan consonancia con nombres de lugares, ciudades, o tal vez evocaciones. “La situación actual nos planteó la necesidad de un viaje imaginario, por medio de diferentes canciones y paisajes musicales, ésa es un poco la idea, la de ir discurriendo a través de estos diferentes paisajes que pueden, o no, remitir a la ciudad que nosotros asignamos. Para mí (el tema) ‘Buenos Aires’ suena a Buenos Aires, pero eso es bastante personal. Lo que nos importa es recorrer diferentes climas y momentos musicales”, explica Tomás Giroud Guillet a Rosario/12.

La historia de 3223 se remonta a 2015, cuando la formación original incluía a Camilo Pistol en batería. “Seba y Camilo venían tocando hacía bastante tiempo, pero desde otro tipo de géneros, como el metal y el metalcore. Con el bajo fretless, yo aporté una sonoridad más blanda, que se fue mezclando con lo que hacían. Tenemos una parte rítmicamente bastante elaborada, compleja, también armónicamente; Seba es un capo con el piano y busca hacer armonías de todo tipo. Con mi bajo agregamos un aspecto más melódico, es por eso que muchos nos relacionan con Seru Giran o con Pedro Aznar, porque hay mucho bajo ‘cantando’ en 3223, que vino a sumarse a lo que era una búsqueda más ligada a lo rítmico y agresivo”, continúa el músico.

En Voyage, el rock progresivo marca su impronta, según el bajista “con los cambios constantes y las diferentes transiciones. Como el discurso es puramente musical e instrumental y no hay una voz y un texto que conduzca, tenemos que jugar con los elementos propios de la música, con cambios de armonía, modulaciones, cambios de ritmo, con otro tipo de elementos que hacen que la música fluya y no se quede en una repetición, algo que pasa muchas veces”.

-¿Cómo es el proceso de trabajo y composición?

-Va pasando por diferentes momentos. En nuestro primer disco, Ouroboros (2018), tuvimos un planteo más ligado a lo experimental. Nos juntábamos a tocar para probar sonoridades, con el fin de combinar elementos y lograr algo a partir de ahí. Al pasar por otras experiencias, buscamos luego un trabajo más artesanal, de ir construyendo cada sección. 3223 es un trabajo colectivo y grupal, pero cuidando cada elemento sobre la partitura. Yo soy compositor egresado de la Escuela de Música, Seba también estudia esa carrera, y nos gusta el trabajo fino sobre la partitura. Buscamos que el resultado nos deje conformes, y que tenga mucho de este trabajo que estamos muy acostumbrados a hacer, de tanto estudiar música clásica. Si hablamos de ritmo, que sea complejo o tenga sus sutilezas, lo mismo si hablamos de armonía, de melodías, y sobre todo del timbre, al combinar los elementos tímbricos que tiene cada uno de los instrumentos, para ir analogándolos. Por ejemplo, si hago un armónico en el bajo, analogar ese timbre con un platillo de la batería y construir el discurso también desde ahí.

Con Voyage, Giroud Guillet comenta que el propósito del trío está en “explorar lo que son las formas canción, es decir, piezas de menor duración, a diferencia de lo que hacíamos antes; para sintetizar un poco el lenguaje que veníamos experimentando en los discos anteriores”. La influencia de Seru Giran está y el bajista la ratifica, pero también “la de compositores impresionistas como Debussy, de quien tomamos todo lo que es armonía, y la de un grupo de metal como The Faceless, que nada tiene que ver con lo anterior. De todos modos, es cierto que al tener un bajo fretless la relación con Seru está y que la referencia aparezca no tiene nada de malo. En lo personal, junto con 3223 me fui construyendo una nueva personalidad musical, pero sin olvidar que siempre se trata de una construcción colectiva, dada a partir de los elementos que cada uno aporta en función de una identidad de conjunto”.