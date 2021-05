Los ministros de Economía y del Interior, Martín Guzmán y Eduardo de Pedro, respectivamente, convocaron formalmente este jueves al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horario Rodríguez Larreta, a un encuentro en Casa Rosada para acordar criterios comunes en el proceso de traspaso de la policía, tal como fija la ley de corrección de coparticipación porteña, aprobada en el Congreso en diciembre del 2020. La invitación tiene lugar tras la decisión de la administración porteña en no respetar el decreto presidencial para suspender la presencialidad en las escuelas del AMBA a causa de la segunda ola de contafios: el alcade porteño apeló a la Corte Suprema, quien resolvió que el Ejecutivo nacional había violado la autonomía de la Ciudad.



Los titulares de Economía e Interior cursaron una nota al jefe de Gobierno porteño para sostener la reunión este viernes en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior, en horario a confirmar, y ofrecieron como alternativa -en caso de que no pueda asistir- los días 17, 18 o 19 de mayo, informaron fuentes oficiales.



"Como se expresó en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia, desde el Estado Nacional continuamos bregando por alcanzar puntos de acuerdo y reiteramos la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo", recordaron ambos ministros en la misiva.



El 10 de diciembre pasado, en una sesión especial, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. La nueva ley estipuló un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo y la Ciudad sobre el monto a destinar para la policía porteña, modificación que fue acordada en la Cámara de Diputados. El proyecto había llegado al Senado en segunda revisión desde la Cámara de Diputados, que también lo aprobó luego de un arduo debate y en medio de negociaciones con legisladores de bloques aliados.



La norma aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre esta última y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.



Asimismo, dispuso que el gasto anual que demande la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.



Además estableció que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tomará intervención en el proceso de acuerdo a efectos de emitir una opinión técnica para la determinación del monto anual en pesos de los componentes efectivamente transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2016.



Entre otros puntos, dispuso que hasta la entrada en vigencia del acuerdo se transferirá en forma mensual y automática desde el Tesoro Nacional a la Ciudad la doceava parte de 24.500 millones de pesos, que se considerarán a cuenta del monto que finalmente se acuerde.