El Frente de Todos presentó un proyecto en el Senado para que el dinero que el Fondo Monetario Internacional (FMI) liberará a la Argentina en condición de Derechos Especiales de Giro (DEG) sea usado para la atención de la pandemia de coronavirus. El senador Nacional Oscar Parrilli habló al respecto con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued en IP Noticias.

"En reunión de la Comisión de Presupuesto analizamos un proyecto de declaración presentado por nuestro bloque. Solicitamos al Ministro de Economía que la ampliación del capital del FMI, anunciada para el mes de julio y agosto de este año, la parte que le corresponde a la Argentina, aproximadamente 4.400 millones de dólares, sea utilizada para temas de salud vinculados con la pandemia", explicó el legislador.

Consultado sobre las razones de esta iniciativa dentro del propio oficialismo, ante la posibilidad de conversarlo directamente con el ministro Martín Guzmán, Parrilli aclaró: "No hay internas, no tenemos internas, estamos trabajando en absoluta sintonía con el Gobierno. Lo que estamos haciendo es una declaración política. Un llamado telefónico no tiene la fuerza que tiene un pronunciamiento de Senadores que representan a las provincias".

"No hay discusiones sobre el rumbo económico", agregó el senador.

