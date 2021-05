La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán ordenó al fiscal federal de Catamarca investigar un faltante de droga que se produjo durante un procedimiento realizado por la Policía Provincial, y que se detectó al constatar diferencias entre lo secuestrado y lo entregado efectivamente al Juzgado Federal de Catamarca. La situación, si bien había sido advertida en el marco de una investigación por tenencia de estupefacientes, no se investigó como posible delito.

El fallo de Tucumán fue dado a conocer ayer jueves. Se trata de una apelación interpuesta por el defensor oficial de un poblador de la localidad de Anquincila, departamento Ancasti, que fue imputado en 2018 por el delito de tenencia de estupefacientes.

Sin embargo, al analizar las pruebas en la causa, el fiscal de la Cámara Federal de Tucumán, Gustavo Gómez, advirtió que entre los procedimientos realizados por la policía de la provincia en aquel momento existía un faltante de “alrededor del 10 por ciento” de la droga secuestrada a la persona acusada.

En este contexto, Catamarca/12 habló con Gómez, quien confirmó que “en los últimos años he venido haciendo un seguimiento y me he puesto a sacar las cuentas y me da el resultado de que en varias oportunidades, las pruebas de pesaje de droga no se conciden con lo entregado al Juzgado Federal de Catamarca”.

Así, señaló que esto “puede ser un problema de seguridad. Hay varios expedientes donde he pedido que se investigue ya. Siempre lo pido, si no, corro el riesgo de que la Cámara me anule el procedimiento por la diferencia”, aclaró.

Es por esto que el fallo del Tribunal concluye ordenando al fiscal de Catamarca que se saque fotocopia del expediente en el que está acusado el habitante de Anquincila y se abra una nueva causa en la que se concluya por qué falta droga secuestrada.

“Corresponde que se proceda a la extracción de copias y se remitan al Fiscal Federal a efecto de que se investigue la posible comisión de un delito en lo que respecta al resguardo y conservación de los elementos secuestrados en el marco de la causa”, señala el fallo.

El caso

En cuanto al caso en cuestión, la Cámara resolvió no hacer lugar al pedido del defensor que solicitaba que se impute a su defendido por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de consumo y no por el de tenencia simple de estupefacientes por el que fue acusado por la Justicia Federal catamarqueña.

Las razones del Tribunal fueron que “la cantidad de estupefacientes secuestrados, el modo en el que el mismo se hallaba distribuido, los demás elementos encontrados en los distintos procedimientos, tales como balanza, papeles de armado de cigarrillos, dinero de distinto origen (pesos, dólares y euros) como las tareas preventivas, exceden lo que puede considerarse una mera tenencia para consumo personal”.