Entre sábado y domingo se cerrará la fase de grupos de la Copa de la Liga Profesional, que hasta el momento tiene la mitad de los clasificados a cuartos de final, por lo que definirá los cuatro lugares restantes con muchos equipos involucrados en la pelea, entre ellos muchos de los denominados "grandes".

Es que, salvo Boca, que logró su boleto con la victoria el fin de semana pasado frente a Lanús, ni River, Racing, Independiente y San Lorenzo tienen asegurada su presencia en la instancia de definición por el título.

Además del "Xeneize", los que ya tienen su pasaje a los Playoffs son Colón y Estudiantes, en el grupo A, y Vélez, como líder del B.

Lo cierto es que son 14 equipos que todavía tienen chances (en mayor y menor medida) de meterse en la pelea por el título y hay solo cuatro plazas. Los cruces de cuartos de final, que comenzarán el próximo fin de semana, ya están determinados con el primero de cada zona enfrentando al cuarto y los segundos contra los terceros de cada grupo.

Esos duelos serán a partido único y se jugará en la cancha del equipo que haya terminado mejor la fase de grupos como ventaja deportiva. En caso de empate, habrá penales.

Las llaves de las semifinales ya están establecidas en el reglamento: el ganador del partido entre el primero de la zona A y el cuarto de la zona B se medirá con el segundo de la zona A o el tercero de la zona B; en tanto, por el otro lado, el vencedor del cruce entre el primero de la zona B y el cuarto de la zona A enfrentará al segundo de la zona B o el tercero de la zona A. Esta instancia también será a partido único y habrá penales en caso de igualdad en los 90 minutos, en tanto que el escenario será uno neutral, que definirá la Liga Profesional.

El domingo 30 de mayo se conocerá al campeón de la Copa Liga Profesional y la definición será a un partido único. El escenario, todavía se mantiene a confirmar por la organización, aunque podría ser Santiago del Estero. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111° punto c) del Reglamento General de AFA.

Definición de la zona A

(21 puntos y +2 de diferencia de gol): una victoria o un empate ante Racing, lo meterá en cuartos sin depender de otros resultados. Si pierde, necesita que no ganen River o Rosario Central, o que Racing lo supere por un solo gol.(18 y +11): si le gana a Aldosivi logrará el acceso a cuartos sin depender de otros resultados. Si empata, necesitará que no ganen Rosario Central, Racing, Banfield y que Argentinos y Central Córdoba no ganen por 10 y 13 goles de diferencia. Si pierde, necesitará que también pierdan Central y Racing y que no ganen Banfield, Argentinos y Central Córdoba.(18 y +1): si le gana a Platense, necesita que River no lo haga (por una cuestión de diferencia de goles que es irremontable) y que Racing lo haga hasta por la misma diferencia que el "Canalla". Si empata, necesita que pierdan River y Racing, que no gane Banfield y que no goleen Argentinos y Central Córdoba. Si pierde quedará eliminado.(18 y 0): si le gana a San Lorenzo, necesita que no triunfe River (por la diferencia de gol) y hacerlo por más tantos que Central (por lo mismo) o por dos o más ante el Ciclón. Si empata, deberá esperar caídas de River y Central, que no gane Banfield y que no goleen Argentinos y Central Córdoba. Si pierde non llegará a cuartos.(17 y +1): pasará si gana (visita a Godoy Cruz) y pierden River, Central y Racing. Si empata puede aspirar a caídas normales de Central y Racing, pero necesitaría que Aldosivi le gane por 11 goles a River.(16 y +1): sólo irá a cuartos si gana (recibe a Estudiantes) y pierden River, Central, Racing y Banfield (o que el Taladro empate y superarlo en goles). También, si los tres primeros empatan aunque en ese caso el Bicho le debería descontar una enorme diferencia de goles a River (10).(16 y -3): solamente seguirá en carrera si gana (visita a Arsenal) y pierden River, Central, Racing y Banfield (o que el Taladro empate y superarlo en goles).También, que Argentinos no gane o superarlo en goles. Si los tres primeros empatan, tendrá un escenario aún peor con River por la diferencia de goles.(15 y -5): depende de un verdadero milagro.Debe golear (recibe a Banfield) y que pierdan River, Central y Racing, y que no ganen Banfield, Argentinos y Central Córdoba.Además, si se da todo eso, necesita descontarle, por ejemplo, 15 goles de diferencia a River.

Definición de la zona B

- Talleres (20 puntos y +4 diferencia de gol): si le gana a Lanús, estará en cuartos sin depender de otros resultados. Si empata, va a necesitar que Unión no golee a Colón. Si pierde, necesitará que no ganen Unión e Independiente.

- Unión (18 y -2): si gana el clásico a Colón, se meterá en cuartos sin depender de nadie. Si empata, necesita que Independiente y Lanús no ganen. Si pierde, debe esperar que no ganen Independiente, Lanús, Gimnasia y Atlético Tucumán.

- Independiente (17 y +4): necesita ganarle a Huracán y que pierda Talleres o empate Unión. Si empata, necesita que Unión pierda, que no gane Lanús y que no golee Gimnasia. Si pierda, no pasará a cuartos de final.

- Lanús (16 y -1): necesita triunfar ante Talleres y que no ganen Unión e Independiente. Si empata o pierde, quedará eliminado.

- Gimnasia (15 y 0): debe ganarle a Vélez y que pierda Unión y que no ganen Independiente y Lanús. Además, que no gane Atlético Tucumán por una diferencia mayor a un supuesto triunfo del Lobo.

- Atlético Tucumán (15 y -1): Necesita vencer a Defensa y Justicia y que pierdan Unión e Independiente y que no gane Lanús. También, que Gimnasia no gane por más goles (le lleva uno de diferencia de goles).