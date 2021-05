TEATRO

Deviniendo Tato

Se trata de un patchwork donde convergen múltiples elementos: fragmentos de textos dramáticos de Eduardo Pavlovsky, artículos periodísticos y anécdotas personales de Gabriela Villalonga y Rodrigo Cárdenas, dramaturgos que además fueron pacientes en los grupos de psicodrama del gran exponente teatral conocido como “Tato”. El equipo de la la obra, que se venía presentando a sala llena en Nun Teatro Bar, en el marco de las medidas sanitarias dispuestas por el poder ejecutivo nacional invita a un conversatorio online sobre su proceso creador. El encuentro será moderado por el crítico e investigador teatral Jorge Dubatti y contará con la participación de su protagonista, su directora y sus autores y todes les responsables de las distintas áreas creativas. Más información: @deviniendotato

Sábado 15 de mayo, a las 20, por Zoom. Entrada: A la gorra. Reservas por Alternativa Teatral.

El dramaturgo 2.0

“El dramaturgo salta del escritorio y aterriza en el escenario. Lo acompaña una mujer soñada, personaje melódico y polifuncional”. Así es como se presentaba la primera versión de este espectáculo de humor, música y poesía, integrado por textos nuevos e inéditos de Patricio Abadi, algunos de los cuales, han resultado ganadores en diferentes concursos de monólogos del 2020. El dúo que Abadi forma con Luciana Buschi festeja sus diez años con el estreno de esta segunda versión, al aire libre, en la terraza del Teatro Border. La obra contará con la presencia de invitados e invitadas especiales. La escenografía y audovisuales son de Demián Ledesma Becerra y la asistencia de dirección es de Marcela Blanco. Reservas en [email protected].

Sábado a las 17, en la terraza del Border Teatro, Godoy Cruz 1838. Entrada: A la gorra.

MÚSICA

222 Biograma

A tres años de Stereoma, aquel impecable disco editado en el 2018, que tenía como invitados tanto a Pity Alvarez como al Padre César, desde el cielo y el infierno de Juanse llega este nuevo trabajo, que abre con “Insportable” y cierra con “Dame amor”. Esos son los extremos de once temas grabados por Adrián Taverna en El Pie, y producidos nada menos que por Andrew Loog Oldham –que además es coautor de todas las canciones–, legendario mánager de los Rolling Stones, largamente asociado a Juanse y los Ratones Paranoicos. Con una banda integrada por Juan Ingancio Agüero, Ignacio Jeannot y Hernán Salas en guitarras, Damián Molina en bajo, Juan Manuel Colonna en batería y Chucky de Ipola en teclados, mas el agregado de invitados especiales como el bajista Pablo Memi y el guitarrista Gabriel Carámbula, el nuevo disco de Juanse incluye temas dedicados a Luis Alberto Spinetta (“Sin armadura”), su hija Barbara (“Bárbara me dice/ que siempre está conmigo/ y esta es una verdad”) y también hay otro para Helena (“Ella es mi perra/ y la saco a pasear”), el caniche toy de la familia Gutiérrez.

Algo salió bien

Voz cantante primero junto a Sergio Pángaro y luego estelarmente en Rosal, María Ezquiaga adelanta con este simple su inminente y largamente demorado debut como solista, Interacción. Editado con el apoyo de El Club del Lanzamiento, se trata de una canción que, jugando con dos guitarras eléctricas y valiéndose de una poesía rítmica escrita en colaboración con la poeta y fotógrafa Guadalupe Gaona –con la que que ya había trabajado en la última época de Rosal–, evoca la nostalgia del fin de una etapa y la celebración del comienzo de algo nuevo a través de una sonoridad pop-rock envolvente y delicada. Su presentación incluye un video realizado por Patricia Bova.

ONLINE

The Girlfriend Experience

La primera temporada de la serie basada en la película homónima de Steven Soderbergh dejó abierta la puerta para otros relatos independientes, todos ellos englobados bajo la temática de la prostitución de lujo. La S03, que acaba de debutar en Starzplay, está escrita y dirigida por la realizadora Anja Marquardt y su historia tiene lugar en el negocio de la alta tecnología de la ciudad de Londres. Iris (Julia Goldani Telles, la actriz de The Affair), es una estudiante de las neurociencias que comienza a investigar el mundo de las “acompañantes” vip para desarrollar así nuevos mecanismos de predicción del comportamiento humano, hasta que su propio desempeño en esas lides comienza a borrar los límites entre la investigación, el negocio y el placer. Iris se transforma así en una “bella de noche”, sumándose a la galería de personajes interpretados previamente por Riley Keough, Carmen Ejogo y Louisa Krause. Ya están disponibles los dos primeros episodios y, desde hoy, se sumará uno nuevo cada domingo.

El cuento de la criada

¿Quién hubiera predicho que la novela de la canadiense Margaret Atwood, ya llevada al cine en 1990 por Volker Schlöndorff, se transformaría en un éxito global del streaming? Hace rato que la producción de bandera de Hulu, que acaba de estrenar en nuestro país su cuarta temporada en Paramount+, se ha corrido de los lineamientos centrales del texto original, aunque el personaje interpretado por Elisabeth Moss continúa en el centro del relato (la actriz se reservó además la posibilidad de dirigir tres de los nuevos episodios). Regalo para los seguidores de la saga, es imposible no pensar en la explotación del universo creado por Atwood como una mina de oro que podría estar agotando su contenido.

CINE

La apariencia de las cosas

En esta particular relectura de los cuentos de casas embrujadas, una pareja se instala en cierta casona del Valle de Hudson para descubrir que el traumático pasado de sus ex habitantes tiene una incidencia radical en sus vidas. Sin embargo, la película de Shari Springer Berman y Robert Pulcini –que puede verse en Netflix– no es exactamente “una de terror”: el interés del guion está mucho más centrado en la desintegración progresiva del matrimonio Claire. George (James Norton) es un profesor dedicado a la historia de la pintura que ha sido nombrado recientemente en la universidad; su mujer Catherine (Amanda Seyfried) ve como su trabajo como restauradora de obras de arte debe dejarse de lado ante la mudanza. La pequeña hija de la pareja, en tanto, es la primera en notar la inquietante presencia de una mujer entre las sombras, prolegómeno de un drama de suspenso con giros y volantazos de guion. Rhea Seehorn, el rostro femenino de Better Call Saul, es aquí la vecina que anticipa la tormenta.

La bala perdida

Dentro del ciclo “Tres clásicos del cine coreano” que se está llevando a cabo en la Sala Leopoldo Lugones Online puede verse, hasta el próximo jueves, una copia restaurada de la obra maestra de 1961 del realizador Yu Hyun-mok. Film prohibido por la dictadura surcoreana por su oscura descripción del estado de la sociedad luego de la Guerra de Corea, la trama sigue las desventuras de los miembros de una única familia empobrecida. La falta de trabajo, la presencia de las fuerzas armadas estadounidenses y la tentación del crimen y la prostitución forman parte de un relato que incluye trazos de cine policial. Puede verse de manera gratuita accediendo a https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

TV

Inexplicable Latinoamérica

La serie documental de la señal History continuará abordando, desde el próximo jueves, los hechos más misteriosos, apasionantes y, como su título lo indica, inexplicables del mundo que nos rodea. El actor de origen colombiano John Leguizamo es el encargado de conducir cada episodio de la nueva temporada, concentrada ahora en eventos de nuestra América Latina. Posesiones diabólicas, eventos para nada normales, desapariciones extrañas y seres del folclore transformados en aparente realidad son algunas de las delicias analizadas por expertos culturales y científicos locales e internacionales. En los primeros capítulos, la pantalla describirá las estructuras milenarias más misteriosas del continente, además de echarle el ojo a los así llamados “lugares malvados” y describir con lujo de detalles los más excéntricos rituales, producidos por la hibridación de culturas tan típica de la región. A preparar crucifijos, ristras de ajo y pases de mano protectores.

Jueves a las 22.45, por History.

Deep Water

A partir del próximo viernes a las 12 de la noche, la señal con nombre de explosivo comenzará a transmitir este thriller británico que transcurre en el Lake District de Inglaterra, entre espectaculares lagos y montañas. Las protagonistas de la serie son tres. Por un lado, Roz, una fisioterapeuta que no está pasando por su mejor momento laboral y cuya pareja ludópata se gasta lo poco que tienen en toda clase de juegos. Por el otro, Kate, cuya vida en la otra punta de la pirámide, gracias a un exitoso negocio de catering y organización de eventos, comienza a tambalear. Finalmente, la revoltosa Lisa, el tercer vértice de un triángulo interpersonal con tendencia al caos.

Viernes a la medianoche, por TNT Series.