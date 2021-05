El parte médico sobre el estado de salud del ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados Miguel Lifschitz dado a conocer ayer después del mediodía indicó: "El ingeniero Miguel Lifschitz permanece internado en sala de cuidados intensivos, sin presentar cambios significativos en su cuadro crítico, a causa del covid-19 que cursa. El paciente continúa recibiendo todas las estrategias terapéuticas correspondientes, contando con el apoyo de asistencia mecánica respiratoria". En tanto no se dio a conocer información oficial sobre Carlos Reutemann. El senador nacional y ex gobernador fue derivado desde un centro de salud privado en el que estaba internado en la capital provincia hasta el Sanatorio Parque el sábado a causa de un sangrado digestivo".