La falta de un jacuzzi y de snacks en un minibar: esos son los reclamos de la protagonista de This Way Up a la clínica de rehabilitación donde pasó algún tiempo por una crisis nerviosa. Y lo que podría ser un chiste superficial culmina con Aine (Aisling Bea, de Living with Yourself) a punto de estallar. Así abre este dramedy (va los jueves a las 22.30 por OnDirectv, también disponible en DirectvGo) sobre una mujer en su camino hacia su recuperación. Los motivos por los que acabó internada son menos relevantes que enseñar aquello que dice el título. En su “camino hacia arriba” va a ser fundamental el sostén de su hermana Shonda (Sharon Hogan de Catastrophe). La entrega de seis episodios fue creada por la propia protagonista y está producida por su compañera de elenco.



Aine anda por la misma calle que el viudo Afterlife y la corrosiva criatura de Fleabag. Y la serie no está muy lejos de lo que proponen las ficciones de Ricky Gervais y Phoebe Waller-Bridge pero con un tono algo más cálido en relación a su personaje principal. “El programa técnicamente es una comedia sobre la soledad, aunque en el centro hay un romance entre estas dos hermanas. Lo que quería hacer era hacer un programa no sobre alguien que se derrumba, sino que comienza roto y va tambaleando en su recuperación hacia la cordura. Y quería mostrar lo complicado y difícil que es mejorar y mantenerse bien. Y no tiene que hacerse de una manera sensiblera; la gente supera las cosas con humor. Se trata de la familia y la soledad, los forasteros, los inmigrantes y cómo todos nos sentimos a veces como forasteros”, dijo Bea, quien recibió un Bafta por esta ficción.