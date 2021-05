Una enfermera de 54 años que todavía no había sido vacunada contra el coronavirus falleció ayer en la Ciudad de Buenos Aires tras habérsele diagnosticado la enfermedad cuando ya estaba internada y es la quinta muerte registrada entre el personal de enfermería, según ATE Salud, que el próximo miércoles realizará un paro en coincidencia con el Día Internacional de la Enfermería. Se trata de Elena del Hoyo, trabajadora franquera del Hospital de Niños Pedro de Elizalde, que se suma a otros cuatro decesos registrados en enfermería desde que comenzó la segunda ola, según explicó Héctor Ortiz, coordinador de la Agrupación Hospitales porteños de ATE.

"Elena, de 54 años, se había internado en el Méndez por una enfermedad estomacal preexistente pero ahí recién se descubre que tiene covid que, asociado con su enfermedad, le produjo la muerte ayer a la madrugada", contó.

La mujer, que se desempeñaba como franquera de fin de semana y feriados en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde cumpliendo jornadas de 12 horas corridas, "deja dos hijos y una angustia enorme de los compañeros".

Antes de Elena habían fallecido Alejandra Bucci trabajadora del Hospital Argerich el 25 de abril, Gilda Zurita del Hospital Penna que murió después de esperar 48 horas una cama el 21 de abril, Armando Doffo enfermero del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez fallecido el 12 de abril y Juan Báez del Hospital Álvarez. Ortiz vinculó estos decesos a la falta de vacunación del personal de salud y la exigencia de que continúen prestando servicios aún aquellos profesionales que cuentan con una sola dosis o tienen una enfermedad preexistente que los coloca dentro del grupo de riesgo.

"Estamos pidiendo que no obliguen a venir a aquellos que tienen enfermedad preexistente porque este virus es muy agresivo. En todos estos casos era gente grande con problemas preexistentes que no habían sido vacunados o estaban con primera dosis, pero los obligaron a trabajar igual a pesar de que el virus te agarra y te destruye", dijo. En cuanto a la mala cobertura de vacunación, Ortiz explicó que "en los hospitales de la ciudad hay un sistema de franqueros y el Estado les dio fecha en su momento" fuera de su lugar y horario de trabajo, "y los que no pudieron venir, se quedaron sin la vacuna" porque "no vienen a vacunarlos el fin de semana".

"Hay muchos que no están vacunados y pedimos que el gobierno se haga cargo, que armen cuadrillas para que terminen de vacunar en sus lugares de trabajo", dijo.

Compañeros y compañeras de Elena participaron este mediodía junto a delegados de ATE de una misa por su fallecimiento y después le rindieron homenaje en la puerta del Hospital, con aplausos y discursos. En coincidencia con el Día Internacional de la Enfermería, el próximo miércoles habrá un paro de trabajadores de este sector, que se movilizarán a la jefatura de Gobierno porteño.