El expresidente Mauricio Macri ya es uno de los más de 7 millones 600 mil argentinos vacunados contra el coronavirus. En su caso lo hizo en Estados Unidos, según contó en sus redes sociales: “Estando en Estados Unidos pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson", celebró la eficacia del Norte. En febrero había anunciado todo lo contrario: "Ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido", escribió en Twitter, y lo reafirmó ante Luis Majul. La suya fue otra promesa incumplida.

Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar”, se permitió criticar ahora.



De paso, siguió con la prédica anti populismo: “Son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada”.