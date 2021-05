El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció que la nueva canasta de precios de 120 productos básicos tendrá penetración barrial en comercios de cercanía, y avisó además que se trabaja con los proveedores en rotulación de productos para que contengan los precios sugeridos.

"Llegará al comercio barrial y no sólo a supermercados", aseguró el funcionario, y agregó que el programa estará plenamente implementado en junio y adelantó que en los próximos días se firmarán acuerdos con otros sectores de la producción.

En cuanto a los precios de los alimentos, Kulfas comentó que hubo reuniones con las empresas productoras en las que se evalúa la posibilidad de rotular los envases con el precio del producto, acerca de lo cual “ya tuvimos varios acuerdos”.



En este escenario, el ministro de Desarrollo Productivo llamó a supervisar la implementación del programa: “La idea es involucrar a las consumidoras y consumidores en este control para que tengamos precios bien claros, y cuando esto no se cumpla, puedan denunciar los incumplimientos”.

Así, el funcionario afirmó que desde el Gobierno nacional se trabaja con los distintos sectores para “dar certidumbre sobre los precios” y en este sentido anunció que hoy se va a firmar un acuerdo con la industria del papel, cartón y la celulosa porque es un insumo “clave para la producción industria”.



En declaraciones a Radio Nacional, el ministro adelantó que en los próximos días, se firmarán nuevos acuerdos "con las industrias del acero y del aluminio". Sobre los insumos industriales, el ministro Kulfas admitió que hubo “mucha dificultad de abastecimiento en el último trimestre del año pasado".



"Veníamos de muchos meses de cierre de la actividad productiva al inicio de la pandemia para adoptar los protocolos, y cuando se empezaron a rehabilitar el funcionamiento de muchas fábricas hubo una demanda muy fuerte frente a una oferta rezagada”, detalló. Y agregó que “esto se fue solucionando”, aunque “hubo un aumento muy fuerte de los precios internacionales, lo que genera una presión muy fuerte en los empresarios y por eso es que estamos generando acuerdos de precios”.



Nueva línea de créditos para pymes

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de una nueva línea de financiamiento por 1.000 millones de pesos para la transformación digital destinada a pymes, a través del Banco Nación, que será destinada para la compra de bienes de capital y licencias de software que permitan adoptar soluciones 4.0 en la industria.



El anuncio fue realizado durante un acto celebrado en el Polo Maderero de la localidad bonaerense de Berazategui, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro Kulfas.



En ese marco, Cafiero justificó la ayuda al entramado pyme al subrayar que “es la que mayor cantidad de empleo genera en el país”. Contrastó luego este programa de reactivación con la “falta de sensibilidad durante el Gobierno de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal; si hubo sensibilidad fue para privilegiar a otros sectores”, afirmó.



Según el funcionario, el polo de Berazategui “tiene la cicatriz de la época dónde no se los cuidó, esos 4 años de desidia donde predominaba el desánimo de los que querían producir en el país”. “Cuando predominó el modelo de especulación financiera, alguien ganó. Los amigos del expresidente si ganaron. Y ellos necesitan continuar con el desánimo. Lucran cuando te dicen que tu empresa no es competitiva”, continuó Cafiero.

Agregó que se busca “fracturar al Frente de Todos porque le levantamos la esperanza a un pueblo que venía cascoteado”.



Kulfas, por su parte, instó a “evitar los vaivenes y darle continuidad a la política industrial y recuperar a las pymes”, ya que “venimos de un periodo tremendamente antiindustrial con tasas de interés inviables, del 80 o 90%”. En los últimos meses, en cambio, “se pusieron en marca 20 líneas de financiamiento con tasas del 20% o menos”. “Llegó la pandemia pero no abandonamos la mirada estratégica y sostuvimos a 600 mil pymes el año pasado a través del programa ATP”, añadió.



El ministro definió luego que “quienes entregan los mercados locales destruyen el aparato productivo”, por lo cual “hay que cuidar la producción local, esa es la base para integrarnos”. Kulfas adelantó por último que en las próximas semanas vamos a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley de Compre Argentino, que aumentará el margen de preferencia para las pymes y mejorará incentivos para compras publicas, específicamente para innovación”.