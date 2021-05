La Mesa Intergremial de Salta solicitó en conferencia de prensa que se suspendan por 15 días las clases presenciales en toda la provincia. Piden que en ese tiempo se logre la vacunación de los más de 10 mil docentes que aún faltan, y ya contabilizaron 600 docentes contagiados.

Además, afirmaron que debido a varias irregularidades del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología provincial impiden que haya un efectivo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. No obstante, el ministro Matías Cánepa informó el lunes último mediante un video institucional que los protocolos sí se cumplen en las escuelas y que Salta podía seguir con una "presencialidad cuidada".

El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Eloy Alcalá, dijo a Salta/12 que están solicitando que la suspensión de la presencialidad sea a partir del próximo lunes 17 de mayo. Indicó que las razones del pedido son múltiples, pero la urgencia es que se acelere el plan de vacunación y que en esas dos semanas se pueda inocular a los maestros que faltan, evitando posibles muertes a pesar de los contagios.

La vacunación a la docencia en Salta empezó una semana después del inicio de las clases y un mes después los gremios estaban solicitando que el plan pactado con el Consejo Federal de Educación (CFE) sea modificado.

Solicitaban que se dé prioridad a los profesores secundarios porque consideran que son los que más se trasladan entre escuela y escuela, y por ende, entre burbuja y burbuja. Alcalá dijo que hicieron el reclamo en su momento porque "veíamos que el Nivel Secundario es el más perjudicado hoy y el que cuenta con más posibilidades de contagios".

Aseguró que la provincia está en una situación crítica en torno a la emergencia sanitaria y para destacarlo contó que llevan contabilizados a 600 maestros positivos de covid. Recordó que hace tres semanas eran 250, por lo que este crecimiento les genera una mayor preocupación. "Por eso es urgente que se complete el cuadro de vacunación", destacó, reconociendo que las inoculaciones también dependen de las dosis que lleguen a la provincia.

Desde el Ministerio de Educación informaron a Salta/12 que ya había más de 20 mil docentes vacunados de los 34 mil que hay en toda la provincia. Además de que hubo casos en que maestros fueron inoculados por ser parte de los grupos de riesgo.

Educación recordó que el proceso de vacunación que sigue vigente es el establecido en la resolución 386/21 del Consejo Federal de Educación (CFE). En su artículo 11 establece que son 5 los grupos. En el primero está el personal de dirección, gestión, supervisión e inspección; también los docentes de Educación Especial, Nivel Inicial y Primario, estos últimos pertenecientes al primer ciclo (1°, 2° y 3° grado).

En el segundo grupo está el personal de apoyo a la enseñanza; el de maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y equivalentes. En el tercer grupo están los docentes de Nivel Primario, pero del segundo ciclo (4° a 6°/7°). En tanto, el grupo 4 está compuesto por profesores del Nivel Secundario y de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional. El último grupo lo componen los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades.

Una situación que no avanza

El titular de AMET retomó el acuerdo que se había establecido en el CFE antes del inicio del ciclo lectivo 2021, cuando las principales autoridades educativas de las 24 jurisdicciones del país pactaron no empezar con la presencialidad en las instituciones que no estaban en condiciones.

En ese sentido, Alcalá dijo que a tres meses del inicio de las clases, aún persisten varios problemas en las escuelas salteñas. Esto se evidencia en su estado edilicio o en la falta de suministro de agua, el mal estado de los baños, la falta de personal de maestranza o administrativo o la carencia de insumos para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. "Pensábamos que se iba a avanzar (en resolver las problemáticas), pero desgraciadamente, no", expresó.

En las últimas semanas se conocieron distintos problemas en las escuelas, el más llamativo fue quizás el de la escuela técnica 3137, Martina Silva de Gurruchaga, ubicada en la esquina de Entre Ríos y República de Siria de la ciudad de Salta. Se supo que 23 de sus 24 aulas estaban inhabilitadas debido al deterioro del edificio, lo que obligaba a que las clases se dicten en el playón deportivo de la institución. Educación anunció que se haría un nuevo edificio.

"Seguimos con problemas de infraestructura y eso nos preocupa mucho porque no están dadas las condiciones de bioseguridad para que las clases sigan siendo presenciales", reiteró Alcalá.

A estos conflictos sumó que el área administrativa "no tiene en claro" cómo tiene que actuar la escuela en caso de que se detecte un caso positivo. Además de que se rechazaron varias dispensas laborales a docentes que presentaron los papeles señalando que eran parte de los grupos de riesgo. "No se puede seguir en estas condiciones porque nos siguen faltando supervisores para controlar cómo se vienen dando las clases en las escuelas", agregó el gremialista.

En ese sentido, Alcalá aseguró que no se están cumpliendo los acuerdos arribados en las reuniones entre la Mesa Intergremial y la cartera educativa. "No sirve de mucho mantener reuniones si la situación sigue igual, el diálogo está, pero es como hacer sólo catarsis porque no hay soluciones", lamentó.