La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los Golden Globes, lleva meses en el centro de las críticas después de que salieran a la luz sus cuestionables prácticas financieras, a las que se sumaron nuevos testimonios sobre el machismo, homofobia y racismo de la asociación, que no tiene ningún periodista negro entre sus miembros.

El canal NBC ya dio un paso al frente y adelantó que no emitirá la gala de 2022, un boicot al que se sumaron importantes compañías de la industria así como algunas estrellas, como Scarlett Johansson o Tom Cruise. Los gigantes del streaming Netflix y Amazon también se sumaron a la cruzada.

La organización fue criticada reiteradamente por ignorar a los artistas negros o pertenecientes a minorías, que son pocas veces incluidos en las nominaciones para los premios. Además, la asociación recibió denuncias de prácticas monopolícas para que sus miembros, entre los cuales hay personas que ni siquiera trabajan en medios de comunicación, aprovecharan viajes y otras oportunidades promocionales ofrecidas por los estudios de Hollywood.

Scarlett Johansson fue una de las primeras estrellas en pronunciarse respecto a la polémica, animando a la industria a "alejarse" de la HFPA. "Como actriz que promociona una película, se espera que uno participe en la temporada de premios asistiendo a conferencias de prensa y entregas de premios. En el pasado, esto a menudo significaba enfrentarme a preguntas sexistas y comentarios de ciertos miembros de la HFPA que rozaban el acoso sexual. Esa es la razón por la que yo, durante muchos años, me negué a participar en sus conferencias", afirmó en un comunicado.



"La HFPA es una organización que fue legitimada por personas como Harvey Weinstein para tener impulso de cara a los premios de la Academia y la industria hizo lo mismo. A menos que haya una reforma dentro de la organización, creo que es hora de que nos alejemos de la HFPA", añadió.

Aún más drástica fue la decisión de Tom Cruise, quien optó por devolver los tres Globos de Oro que ganó por 'Jerry Maguire', 'Magnolia' y 'Nacido el 4 de julio', dos como actor principal y otro como actor secundario.

Un día antes de la gala de los Globos de Oro de este año, realizada el pasado 28 de febrero, la agrupación Time's Up, que en otras ocasiones denunció discriminación y abusos en el mundo del cine, lamentó la falta de diversidad de la organización.



La carta contó con el aval de pesos pesados de Hollywood como J.J. Abrams ("Star Wars"), Amy Schumer, Mark Ruffalo y Kerry Washington.

Además, el diario Los Angeles Times publicó una investigación que desprestigiaba al grupo encargado de votar los premios desde 1943, cuya estructura y funcionamiento se fue degradando hasta convertirse en una de las instituciones más criticadas de la industria audiovisual.

Tras el escándalo, la asociación se comprometió a incorporar a 20 nuevos integrantes en 2021, con "especial atención a personas de raza negra". Sin embargo, para la NBC la medida llegó demasiado tarde.

"Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022", explicó el canal en un comunicado.



El pronunciamiento de las plataformas

Netflix también le dio la espalda a la HFPA, al anunciar el cese de cualquier colaboración con la organización. "Detendremos cualquier actividad con la organización hasta que se realicen cambios más significativos. Sabemos que hay muchos miembros bienintencionados que quieren un cambio real, y que todos tenemos trabajo que hacer para crear una industria equitativa e inclusiva. Pero Netflix y muchos de las estrellas y creadores con los que trabajamos no pueden ignorar el fracaso colectivo de la HFPA para abordar estos problemas cruciales con urgencia y rigor", señaló Ted Sarandos, CEO de Netflix, en una carta.



A Netflix le siguió Amazon Studios, que en un comunicado anunció que "como el resto de la industria, estamos esperando una resolución sincera y significativa antes de seguir adelante".



WarnerMedia, propietaria de marcas como HBO o Warner Bros. Pictures, también rompió relaciones con la institución. "Si bien aplaudimos la aprobación del plan por parte de los miembros de la HFPA para avanzar hacia una reforma radical, no creemos que el plan vaya lo suficientemente lejos para abordar la amplitud de nuestras preocupaciones, ni su calendario refleja la necesidad inmediata por la cual estos problemas deben abordarse. WarnerMedia Studios and Networks continuará absteniéndose de involucrarse directamente con la HFPA, incluidas sus conferencias de prensa autorizadas e invitaciones para cubrir otros eventos de la industria, hasta que se implementen estos cambios", afirma en un comunicado.



"También estamos pidiendo un fuerte compromiso con un cambio significativo en las conferencias de prensa con las estrellas. Somos muy conscientes de lo mucho que hemos tenido que presionar para asegurarnos de que tienen lugar conferencias de prensa con artistas y creadores negros. Además, nuestros equipos han soportado conferencias de prensa en las que a nuestras estrellas se les hicieron preguntas sexistas, homófobas, sexistas y racialmente insensibles", agregó la compañía, que pide un "ambiente de trabajo profesional y "tolerancia cero ante el contacto físico inapropiado con los talentos y miembros del personal".



Estas respuestas llegan después de que la HFPA, en un intento de reconducir la situación y contrarrestar este boicot, anunciara que aprobara una reforma que incluye aumentar el número de personas negras en sus filas, así como restricciones respecto a los obsequios que los miembros pueden recibir y los pagos por trabajar en sus comités. Sin embargo, la gran mayoría de la industria ha considerado insuficientes sus propuestas y, por el momento, el futuro de los Globos de Oro está en el aire.