El secretario de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, analizó en IP Noticias el anuncio de ampliación de la Tarjeta Alimentar realizado el último viernes y las políticas sociales que adoptó el Gobierno Nacional en el marco de la pandemia del coronavirus. "La salida después de la pandemia es el trabajo", aseguró.

"Creo que la Tarjeta Alimentar es un anuncio en el marco de una crisis muy grave que tiene la Argentina, que uno no puede dejar de valorar porque pasa de un 1.900.000 personas a 4 millones en la ayuda alimentaria. Dicho esto, también señalo que no es una posición novedosa, que las organizaciones sociales mayoritariamente la hemos planteado, la política social uno la valora, pero si no salta al trabajo, a la inversión productiva, al empleo, es muy difícil que Argentina se ponga de pie", dijo el dirigente social en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Consultado sobre el desarrollo del gobierno del presidente Alberto Fernández, Fernando Navarro sostuvo: "Es imposible que un gobierno en Argentina, o en el mundo, le pueda cambiar la vida a los trabajadores en el marco de la pandemia. Si a eso le sumás el gobierno de Macri y le sumás nuestra crisis estructural -pobreza, inflación- que traías de arrastre, este va a ser un gobierno de transición".

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.