"Hoy (por ayer) tenemos una cama crítica libre en Rosario en el Hospital Centenario, y la siguiente pública libre está a 60 kilómetros en Cañada de Gómez, la situación es muy crítica, estamos al borde del colapso", alertó ayer el director de Tercer nivel de Salud, Rodrigo Mediavilla sobre la situación límite que atraviesan los efectores públicos provinciales que cuentan con unidades de terapia intensiva en la región, donde el sistema se sostenía con cinco camas libres. Por su parte, el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, sostuvo que se está trabajando al límite. "Una cuestión es el riesgo como hipótesis posible y el escenario crítico cuando está sucediendo, y la crisis sanitaria está sucediendo, es algo esperable y eso pone en máxima tensión al sistema", indicó el funcionario municipal. Al igual que el sector público, el privado quedó al límite de la ocupación de camas críticas de adultos. Según el reporte de ayer, la disponibilidad era del 1%, un 64% estaban ocupadas por pacientes covid y el 35% no covid.

Desde la cartera de Salud provincial advirtieron que ninguna región escapa a las estadísticas, una situación que tensiona al máximo al sistema de salud en la atención de pacientes covid que necesitan respiradores. "El sur está sostenido por cinco camas, Casilda tiene dos camas libres, Firmat no tiene camas, y Venado Tuerto, donde derivan 37 localidades, tiene tres camas libres, lo que hace que la situación sea sumamente preocupante", señaló Mediavilla a Canal 3.

El director del Tercer Nivel de Salud destacó que "gracias a la expansión que pudo hacer la provincia en otras localidades, Rosario se apoya, mientras seguimos derivando pacientes regionalmente, y con los acuerdos con el sector privado". De todos modos, advirtió que no se puede ampliar la capacidad de camas y que el pico de contagios todavía no llegó: "Ya no podemos ampliar más las camas, hemos ampliado más de un 300 o 400 por ciento los hospitales, tenemos que disminuir los enfermos. La ministra (Sonia Martorano) ha empeñado su palabra en decir que nadie va a quedar sin atención, pero depende de nosotros", señaló el funcionario.

Si bien Mediavilla destacó que la campaña de vacunación avanza a todo ritmo, pero como se está atravesando el pico de la segunda ola hay que seguir promoviendo los cuidados y tomar conciencia sobre la situación sanitaria para evitar que el sistema colapse. "Nos tenemos que cuidar, si no bajan los contagios vamos a ver la película europea en la que no se pudo atender a la gente", agregó.

"Estar trabajando con un 95, 98 por ciento de camas en el sector público significa un escenario de máxima tensión, más graficable en el sector público. No quiere decir que a partir de los convenios con el sector privado no tengamos posibilidades de tener siempre algo para amortiguar, más allá de que pueda aparecer algún recurso en el sector privado, la situación es crítica", consideró Caruana. En ese marco, la secretaría que conduce resolvió ayer suspender las vacaciones de todo el personal de salud, desde mañana y hasta el 31 de agosto

El ministerio de Salud reportó ayer 2.193 casos nuevos de coronavirus en la provincia, de los cuales 707 corresponden a Rosario. Además, la cartera sanitaria informó que se produjeron 28 fallecimientos por la enfermedad en las últimas 24 horas, cuatro pacientes (55, 60, 72 y 73 años) con residencia en la ciudad.