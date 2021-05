Dulces y salados

Con cocina de estilo casera y sabores apto todo público, el formato de las rotiserías es sinónimo de take away y delivery, incluso desde mucho antes de que estas dos palabras fueran parte del vocabulario nacional. Y en tiempos de pandemia la oferta no sólo resiste, sino que se renovó con locales estilizados reversionando platos clásicos con calidad y nostalgia bien entendida. +Cerca Roti & Deli es un buen ejemplo: una rotisería moderna en el barrio de Belgrano que ofrece minutas, tartas y ensaladas, pero también desayunos y meriendas para llevar. Tan sólo ver los dulces sobre el mostrador es una gran tentación.

Los buñuelos de acelga, las croquetas de morcilla y queso azul y la tortilla de papa (con cebolla y pimientos) son buenas entradas (desde $210). Una especialidad son las sabrosas empanadas de roast beef braseado ($100 la unidad). Luego, los platos del día van rotando en la semana: podrá haber pastel de bondiola y batata, sorrentinos amasados a mano, ñoquis del 29, carnes al horno con verduras ($390), entre otros. “Me gusta la comida casera y abundante”, dice Gabo Colacioppo, quien abrió en marzo de 2021. “En esta situación la rotisería nos pareció el formato adecuado; además encontramos un local amplio para, en el futuro, retomar el servicio en eventos y las clases de cocina”, explica.

Gabo se formó en el Instituto Argentino de Gastronomía, tuvo un catering y durante tres años cocinó en Cucinare (Canal 13). “Hacemos todo nosotros. Desde las masas de las tartas al pan y la focaccia, pasando por la pasta frola y la torta de ricota”. El budín de zanahoria ($150 la porción) surgió por iniciativa de Florencia (@delidelice_), hermana de Gabo, que colaboró en la apertura. Vale la pena probarla con sus aromas a jengibre, nuez moscada, pasas de uvas y ralladura de limón; bien húmeda y cubierta de un frosting de queso crema.

Comida rica para todos los días. Y dulces bienvenidos para levantar el ánimo pandémico.

+Cerca Roti & Deli queda en La Pampa 2430. WhatsApp 11-6487-0237. Instagram: @comemascerca. Horario de atención: lunes a sábados de 9 a 22.

Homenaje ochentoso

Cacho es ese porteño que todos conocen, que no sabe prepararse ni un huevo frito pero adora el vermú, las conservas del almacén y la comida delivery. Con un guiño a ese supuesto comensal (y con una vuelta de tuerca en la cocina), nació esta rotisería/restaurante de Palermo. Tiene mesas en la vereda y una heladera mostrador a la vista en la que se pueden reconocer rápidamente las comidas que se ofrece. Tortilla de papas, empanada gallega, mortadela con ajíes picados, sándwiches, pickles y conservas. Todo bien presentado, para que no sepas con qué quedarte.

La sorpresa la marcan los sabores reversionados: por ejemplo, las bombas de papa con hongos de pino y parmesano; también los buñuelos de kale, la causa rusa (mezcla entre tradición porteña y peruana, es una ensalada rusa con palta, eneldo y mayonesa de aceitunas verdes, $500), la milanesa de ojo de bife con salvia y limón con puré de papa con pangritata ($1000). Para no perderse el vitel toné de cerdo con crema, mostaza y alcaparras ($550) y los latkes de papa (que vienen solos para picar, o como guarnición del escalope de pescado, $700).

De postre sirven almendrado y queso cuartirolo con quinotos y zapallos en almíbar ($350). Se suman cócteles envasados (gin tonic, Spritz o Campari tonic, $370) así como vermú Carpano rosso o bianco ($250). Otro golpe de efecto es el bar-boliche (en estos momentos cerrado), que se esconde detrás de una cortina de cintas plásticas: la uat a la que hubiera ido Cacho a tomar cócteles Pantera Rosa, Esperma de Pitufo y Séptimo Regimiento. En primavera, advierten, inaugurarán la terraza.

El local abrió hace dos meses, por los mismos creadores del bar Tres Monos, con Sebastián Atienza a la cabeza. El cocinero Leo Lanussol (Proper Barcelona) asesoró la carta de comidas, junto a Jonatan Martínez, el jefe de cocina. Sebastián llamó al local con el nombre de su tío e imaginó la estética de los 80, que luego llevó a la diseñadora y directora de arte Eme Carranza.

Un lugar de esos que sí o sí hay que conocer.

Cacho Rotisería queda en Thames 1627. WhatsApp: 11-2845-6576. Instagram: @cachorotiseria. Horario de atención: lunes a domingos de 11 a 19. Delivery hasta 23:30.

Uno por semana

En una cocina en Villa Urquiza, en busca de “abrazarse a un futuro desdibujado, escapando al espiral negativo y rumiante” que en muchos ámbitos planteó la pandemia del covid-19, Martín Sabater cuenta que se volvió a enamorar de la cocina. Así, a principios de 2021 presentó FoodBall, un proyecto único en el mercado. Su idea fue elaborar un único plato de cocina casera por semana, con entrega sin costo en Caba y Amba los sábados y domingos. La elección de la comida es elocuente, apuntando al corazón nacional: pastel de chorizo, osobuco, tuétano y ajos asados; carré de cerdo relleno de ciruelas y panceta ahumada casera con puré de batatas; albóndigas de ternera estofadas en tomates orgánicos, puré de papas y ajo confitado, entre otros. Platos con potencia cárnica, bien definidos, cremosos y especiados, con la consiguiente recomendación de la casa de acompañarlos con una porción de hojas verdes.

De muy joven Martín Sabater estudió gastronomía, trabajó luego junto a Christophe Krywonis y después se dedicó al negocio familiar de la jabonería y los perfumes. A la buena cocina, sin embargo, siempre la tuvo cerca, tanto por gusto como por amistades. Sin contar que, desde hace diez años, comparte la vida en pareja con la muy reconocida cocinera Ximena Sáenz. Para este proyecto se asoció además a un catering, aprovechando así su experiencia de cocinar en cantidad.

Como se dijo: un plato cada semana, que nunca se repite; al menos así será hasta fin de año (ya tienen la lista de opciones diseñada). En estos días fue el turno del tahine de cordero con hinojos dulces y cous cous; se vienen el locro, el bœuf bourguignon y la humita a la olla (la ración familiar, apta para unas tres personas, sale $1800). El comensal recibe su pedido en una bandeja de aluminio, con tapa y con una etiqueta con instrucciones para devolverle al producto las condiciones de temperatura y humedad óptimas para comerlo.

Una rotisería diferente, sin vidriera a la calle y especializada en un único producto a la vez.

FoodBall en instagram: @foodballrotiseria. Pedidos de lunes a lunes de 8 a 20. WhatsApp: 11-3705-6100. Envíos sin costo en CABA y AMBA los días sábados y domingos de 11 a 21.