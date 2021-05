TEATRO

El futuro del oficio

Dentro del habitual ciclo que realiza Argentores, la Sociedad General de Autores de la Argentina, bautizado como Charla con maestros, este lunes le toca el turno a Roberto “Tito” Cossa, que ha titulado la suya El futuro del oficio. Dirigida fundamentalmente a dramaturgos, dramaturgas y guionistas, además de todos los que estén interesados en el tema, abordará reflexiones sobre el futuro del oficio de escribir teatro y guiones audiovisuales. Integrante de la Generación del Nuevo Realismo, Cossa está entre los más importantes dramaturgos locales. Fue uno de los promotores de Teatro Abierto, y entre sus principales obras se destacan La nona (1976), El viejo criado (1979), Yepeto (1986), Gris de ausencia (1981), y Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin (1999). En 1994 recibió el Premio Konex de Platino, y actualmente es Presidente Honorario de Argentores. La charla será grabada y posteriormente difundida en el sitio de la entidad.

Lunes a las 19, disponible a través de Zoom, con inscripción previa en [email protected]. Gratis.

Lila

Una famosa cantante española llega a Buenos Aires para hacer su primer show; pero nadie conoce el verdadero motivo de su visita. Entre las canciones, durante su show y el camarín, Lila irá desnudando su presente y su pasado con el que busca reconciliarse. Alumno de Cristina Banegas y Agustín Alezzo, y después de haber dirigido obras de Claudio Piñeiro, Griselda Gambaro y Patricia Suárez –la última fue Ladies Night (2019)– y presentado sus trabajos Las putas y Abre los ojos a través de Timbre4 online, Ulises Puiggrós se pone en las manos de la directora Débora Longobardi para interpretar este texto propio.

Sábado a las 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $ 700.

MÚSICA

Classix Remix

El repertorio histórico de Rita Lee y su marido Roberto Carvalho está siendo recorrido por proyecto de remixes comandado por Joao Lee, el hijo menos rockero de los tres que tiene la pareja. Productor y DJ desde hace medio siglo, Joao ha confesado que siempre tuvo un distanciamiento con el trabajo de sus padres, pero que con este proyecto ha conseguido reunir lo que es él con lo que son sus padres. Separado en tres discos que irán saliendo mensualmente a través de las redes de la pareja, sus dos primeras entregas –que ya están disponibles online-- repasan varios de sus más grandes éxitos, como “Lança Perfume”, “Mania de Você”, “Caso Sério” o “Saúde”, entre muchos otros. Las pistas están remezcladas por varios de los DJs más populares de Brasil como Dubdogz, Tropkillaz, Gui Boratto y DJ Marky, así como otros DJs internacionales: The Reflex (Francia), Kristal Klear (Irlanda) y Harry Romero (EE.UU).

When You See Yourself

Bautizados como como los Strokes sureños cuando aparecieron, la historia de Kings of Leon es la de unos hermanitos –y un primo– que crecieron lejos de toda influencia musical contemporánea en el seno de una familia religiosa, pero cuando soltaron amarras ya no pudieron dejar de rockear. Dos décadas y ocho discos más tarde, con el grupo devenido en internacionalmente famoso, este nuevo trabajo llega cuatro años y medio después de Walls (2016), el trabajo con el que se reinventaron en manos de Marcus Dravs, productor de Florence + The Machine, Arcade Fire y Mumford & Sons. A pesar del tiempo transcurrido, When You See Yourself continúa aquella senda renovadora, que es también una de madurez, ya que los hermanos ya saben diferenciar entre efecto dramático y catarsis, firmando un disco reflexivo, pero en el que se siguen pareciendo a sí mismos.

ONLINE

Epidemia

Tal vez el contexto no sea el más apropiado para disfrutar de una serie cuyo título anuncia a los cuatro vientos su temática: la aparición de una nueva enfermedad muy contagiosa y letal. Para aquellos que quieran aventurarse y, tal vez, hacer catarsis, la plataforma Flow acaba de subir los diez episodios de esta producción quebequense estrenada en ese país en enero de 2020, casi a las puertas de la muy real pandemia de covid-19. En Montreal, un grupo de indigentes comienza a enfermarse de un extraño y desconocido mal, encendiendo las alarmas del Laboratorio de Emergencias de Salud Pública de la ciudad canadiense. Si bien se trata de un relato coral, con múltiples personajes y subtramas, la protagonista es la infatigable doctora Anne-Marie Leclerc, especialista en enfermedades infecciosas. ¿Cuál fue el origen del nuevo virus y cómo hacer para controlarlo? Aquí también, como en la vida real, la política mete la cola, y el mismísimo ministro de salud parece tener un encono personal contra Leclerc.

Run the World

“Es la historia de un grupo de mujeres negras –vibrantes, ferozmente leales y mejores amigas– que trabajan, viven y disfrutan en Harlem mientras luchan por la dominación del mundo”, reza la sinopsis oficial de esta reluciente serie que acaba de desembarcar en Starzplay, en sintonía con su estreno global. A la manera de una sitcom pero con elementos que remiten a series como Sex & the City, cada uno de los capítulos de 30 minutos está dedicado a la vida de Whitney, Ella, Renee y Sondi, todas ellas de treinta y pico, aunque con personalidades diversas que van de la candidez al sarcasmo y del perfeccionismo a la indecisión. En el fondo, la historia no deja de ser un canto a las amistades inoxidables.

CINE

Una casa sin cortinas

Figura vergonzosa para el peronismo en cualquiera de sus reinvenciones, y por ello usualmente ausente del documentalismo histórico, María Estela Martínez de Perón es la protagonista del largometraje de Julián Troksberg, presentado en competencia en el Bafici y ahora disponible para su alquiler en la plataforma Flow. No son muchas las voces de admiración en el documental: personas y personajes como la artista Marcia Schvartz, Carlos Ruckauf, Juan Manuel Abal Medina, Nilda Garré y Carlos Corach, además de su abogado Juan Gabriel Labaké, recuerdan los convulsionados tiempos de “Isabelita” como presidenta de la nación, componiendo un abigarrado collage. La película incluye mucho material de archivo, en parte inédito, como las imágenes de la protagonista despidiendo a Juan Domingo Perón en el Cementerio de la Chacarita. A partir de allí, el film viaja al pasado para intentar desentrañar el enigma de una personalidad que, hasta el día de hoy, resulta particularmente molesta en la liturgia peronista.

Super Me

Ejemplo acabado del cine chino más popular, este largometraje de Zhang Chong, disponible en Netflix, cuenta la historia de Sang Yu, un joven guionista en las malas que, para peor, por las noches sufre las pesadillas más aterradoras. Destrozado por la falta de sueño, echado de su departamento y literalmente famélico, el descubrimiento de que pueda tomar prestados objetos valiosos presentes en sus sueños y traerlos a la realidad le cambia radicalmente la vida. Ya millonario, intentará conquistar el corazón de una chica que le flechó el corazón años atrás, aunque la presencia de un grupo de mafiosos no le pondrá las cosas nada fáciles. Efectos especiales al por mayor puestos al servicio de la fantasía.

TV

This Way Up

Humanidad, dolor y comicidad. Aisling Bea tal vez no sea demasiado conocida por estos lares, pero la comediante y escritora irlandesa viene haciendo ruido tanto en su país natal como en todo el Reino Unido. Esta serie de apenas seis capítulos, que DirecTV ya está emitiendo en su señal exclusiva, la encuentra detrás de un guion que se toma con humor una cuestión tan seria como la salud mental. Pero eso no es todo: Bea es también la protagonista de la historia, en la piel de Áine, una profesora de inglés para estudiantes de otros países que, de un día para el otro, sufre una crisis nerviosa de cierta envergadura, que incluye un coqueteo con el suicidio. “Acá no hay jacuzzi ni snacks”, dirá luego de una breve internación en una institución, frente a su sobreprotectora hermana, interpretada por Sharon Horgan. Intimidad, política, el Brexit, la educación religiosa y la (im)posibilidad de ser feliz forman parte del combo de esta comedia definitivamente agridulce.

Jueves a las 22, por OnDirecTV.

Influencias

Conducidas por Hoby De Fino, la serie de entrevistas a músicos destacados de la Argentina que propone este nuevo programa comenzarán a emitirse el miércoles. Las charlas, de media hora de duración, prometen girar alrededor de gustos, influencias y logros musicales, además de aquellas experiencias personales y profesionales que fueron dándole forma tanto a los artistas como a sus creaciones. Las primeras entregas están dedicadas a figuras como Lisandro Aristimunio, Hilda Lizarazu, Lula Bertoldi, Nico Sorín, Zorrito Von Quintiero y Dante Spinetta. De esa manera, el programa recorrerá una buena parte de la historia del rock nacional de las últimas décadas.

Miércoles a las 15.30 y repeticiones, por Canal á.