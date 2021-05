En tiempos de pandemia, la formación docente se vio ante nuevos desafíos. En esa línea, la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) creó un Consejo Asesor integrado por destacadas personalidades del ámbito educativo con el fin de realizar una contribución al mejoramiento de la formación de los docentes y agentes del sistema educativo nacional. "El objetivo es que nos ayuden a pensar un plan de orientación estratégica. Vamos a trabajarlo internamente en la universidad, pero nos interesa el aporte de actores externos, con gran experiencia y con miradas muy agudas sobre el sistema educativo y formador de nuestro país", señaló a Página/12 el rector de la Unipe, Adrián Cannellotto.

El Consejo fue creado por resolución del Consejo Superior y está integrado por Daniel Filmus, ex ministro de Educación y actual Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería; Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de CTA; Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina; María Inés Vollmer, directora ejecutiva del INFOD (Instituto Nacional de Formación Docente); Adriana Puiggrós, ex viceministra de Educación, diputada nacional, académica y fundadora de la UNIPE; Blanca Osuna, presidenta de la comisión de Educación de la cámara de Diputados; Daniela Torrente, ministra de Educación de Chaco; María Cecilia Velázquez, ministra de Educación de Santa Cruz; Gloria Edelstein, doctora, académica e investigadora; Luis Scasso, director oficina regional OEI-Argentina; y Karina Batthyány, directora ejecutiva de CLACSO.

En su primera reunión, el Consejo Asesor definió algunos núcleos temáticos para comenzar a pensar y discutir: el trabajo federal que la universidad viene llevando adelante con un ejercicio dialógico y respetuoso de la diversidad territorial, su planificación y articulación con otras instituciones formadoras y actores; el carácter bimodal de la formación y el rol que debe cumplir con respecto a la integración del mundo digital en la docencia frente al avance de propuestas mercantilizadoras; la profundización de las vinculaciones institucionales existentes y de la internacionalización de la universidad; los proyectos de leyes de formación docente, financiamiento educativo, conectividad y de educación superior; la articulación con el Infod.

"Fue muy interesante la reunión. Tanto la Unipe como el Infod tienen funciones bastantes similares, puestas en formatos institucionales diferentes. Pero a ambas instituciones nos preocupa formar buenos docentes", señaló a este diario la directoria ejecutiva del Infod, María Inés Vollmer.

"Queremos poner a la universidad en perspectiva. No queremos ni podemos pensarla solos. Particularmente ahora que es imperioso contribuir a la formación docente ante los desafíos que nos va a dejar el escenario pandémico, particularmente vinculado a la desigualdad. Además, se vuelve necesario avanzar en la formación de docentes y de futuros docentes en la apropiación pedagógica de las tecnologías y de herramientas para poder trabajar las desigualdades en las aulas y la no presencialidad con aquellos que no tienen conectividad ni dispositivos adecuados", puntualizó el rector Cannellotto.

El ex ministro de Educación y actual Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, contó que en la primera reunión abordaron "uno de los desafíos que enfrenta Argentina que es el tema de mejorar la calidad de la formación docente ya que la calidad de la formación docente de grado y posgrado es uno de los principales factores que generan condiciones de igualdad en todo el país".

Otra de las funciones del Consejo apunta a institucionalizar relaciones con otras organizaciones formadoras y otros actores. "Queremos relaciones permanentes con organismos e instituciones del sistema educativo y formador nacional. Por eso hay ministros provinciales en representación del Consejo Federal de Educación, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la Directora del Infod, representantes de sindicatos y organismos internacionales. Con muchos de ellos como los ministerios de educación de las provincias y con los sindicatos nacionales y provinciales, la Unipe viene trabajando hace años. Queremos sumar al Ministerio de Ciencia y Tecnología", señaló el rector.