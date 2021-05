Desde Santa Fe

Los testimonios de esta semana de quince integrantes de las familias de Catalino Páez y de sus hermanos, María Deolinda y Miguel Páez –trece de ellos que nunca habían declarado en la justicia- por la persecución del terrorismo de estado impactó en el Tribunal Oral de Santa Fe. “Un archivo de la memoria”, en palabras del fiscal Juan Patricio Murray, que integra la unidad de derechos humanos de Rosario y es un experto en archivos históricos y judiciales. Sus reflexiones están en la web. “Hay un archivo muy importante y que en general no tenemos nunca en cuenta, que es la memoria. Hay muchísima información y a lo mejor información muchísimo más importante que la que podemos encontrar en un papel, un video o un audio, que es la memoria de las personas”, dice Murray.

“Hay infinidad de actores que guardan en su memoria los hechos, que son documentos vivientes de esos hechos”, planteó. Pero “si estos hechos que guardan en su memoria no son transportados a algún de soporte; si la persona no tiene la costumbre de la tradición oral –que se ha perdido bastante-, de transmitir a los más jóvenes, a los hijos, a los nietos, los sucesos que ellos vivieron, eso se pierde. No hay posibilidad alguna de sacar de las cenizas en que se convierte el cerebro de una persona los recuerdos, las vivencias, los padecimientos”.