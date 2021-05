Solo los memoriosos recuerdan al Bambino Veira, entrenador de San Lorenzo de Almagro, preso por abuso de menores. Muchos prefieren olvidar que después de salir de la cárcel, Mauricio Macri lo llamó para dirigir Boca Juniors. Eran los años noventa del fútbol masculino, los abusos en instituciones deportivas existían, y las mujeres ya jugaban campeonatos oficiales de la AFA desde 1994. Cabe la pregunta ¿le ocurría solamente a los varones?



La reciente denuncia de jugadoras en la FIFA conmociona distintos ambientes deportivos. Aún sin conocer la identidad del agresor, sus relatos colocan a un entrenador del seleccionado en situación de abuso frente a jugadoras adolescentes. La impotencia de muchas, la sorpresa de otras, el miedo de todas. En lo profundo, aún pesa la evaluación social sobre las denunciantes que deciden hablar.





Con defensorías y observatorios de género, colectivos que empoderan y marea verde, los agresores todavía encuentran espacios. Inmersos en su perversión, juegan con el miedo o la inocencia de niñas y adolescentes. “Uno a veces confía en los entrenadores, pero son cosas que se ven en varios deportes. Hay chicas que no se animan a denunciar o todavía no saben cómo proceder”, dijo a Salta/12 Belén Morelli, flamante Coordinadora del Departamento de Fútbol Femenino en la Liga Salteña de Fútbol. “Quiero empezar con charlas en los diferentes clubes”, anticipó, “porque las jugadoras tienen que saber con qué herramientas cuentan. Ellas pueden denunciar, se pueden defender, y no se tienen que callar. Una vez que una nena o una adolescente es abusada, le rompés la vida”.

Un proyecto en espera

La gestión saliente en el departamento de fútbol femenino en la Liga Salteña organizó capacitaciones dirigidas a autoridades y cuerpos técnicos de equipos femeninos federados. “¿Existen denuncias de jugadoras?”, preguntó Salta/12 a la dirigente salteña. “Nos llegan comentarios, incluso de otros deportes, pero no hay denuncias. “¿Van a profundizar las capacitaciones dirigiéndolas directamente a las jugadoras?”, repreguntó la cronista. “Queremos organizar charlas de capacitación para todos, porque el mensaje puede no llegar a las jugadoras”. Morelli es DT de primera y sub 18 femeninas de Central Norte. También preside la Asociación de Fútbol Femenino Salteño. Integra además el colectivo de mujeres que, el 1 de diciembre de 2020, presentó en la Legislatura un proyecto inclusivo y minucioso, sobre género, violencia y diversidad identitaria en instituciones deportivas.

El pasado 6 de abril la iniciativa figuraba en la agenda de la Cámara Baja. Sorpresivamente, en el transcurso del debate, ocurrió lo inesperado. “No se trató porque existen tres proyectos más del mismo tenor: dos más en Diputados y otro que ingresó con media sanción desde el Senado. Para discutirlo en el recinto, necesitamos unificar los cuatro”, explicó a Salta/12 esa misma tarde la diputada provincial por Capital, Laura Cartuccia (Salta tiene futuro). La legisladora firmó el proyecto impulsado por el colectivo de mujeres que integra Belén Morelli. Hace pocos días atrás, comentó a este medioi que aún no se reunieron para unificar las iniciativas. Por esa razón, continúan sin tratamiento en el recinto de la Cámara Baja. Los restantes fueron presentados por los diputados oranenses Jorgelina Juárez e Iván Mizzau (ambos del Frente para la Victoria), la diputada por Capital Mónica Juárez (Salta 8 de Octubre), y el senador por Guachipas José Ibarra (Salta tiene Futuro). El último, cuenta con media sanción de la Cámara Alta desde el 30 de octubre de 2020.

Una prioridad que se demora

Otra iniciativa demorada es la creación de la Comisión de Género y Diversidad en el Club Central Norte. Sus integrantes conforman un colectivo desde 2009, que lleva el nombre de “Cuervas del Tablón”. Fueron convocando a mujeres de diferentes profesiones o simplemente relacionadas con el Club, fueran o no socias. “Creemos que es cuestión de tiempo”, opinó Belén Herrera, psicóloga y miembro del colectivo, sobre el futuro de la comisión.

El Centenario de la institución parecía la ocasión ideal para lograr su tratamiento en Comisión Directiva de la institución. Pasó el 9 de marzo de 2021 y aún ansían el momento. Martín Gaccio, miembro de la Comisión del Club, contó a Salta/12 que la creación de la comisión “está dentro de las prioridades Por el momento, sólo tenemos reuniones de manera virtual. Pero sobre todo, el mandato de la Comisión Directiva ya esta vencido. Se esta gestionando con Personería Jurídica la autorización de las elecciones”. Gaccio dijo además que al Club le interesa avanzar con capacitaciones entre todos los planteles, tanto masculinos como femeninos.

Equipo de hockey de Central Norte, en los días del centenario (Foto: Analía Brizuela).

No existen comisiones o departamentos que trabajen Género y Diversidad en instituciones deportivas salteñas con pasado y presente en el fútbol amateur y profesional. Si avanza el proceso en Central Norte, sería la primera en constituirse formalmente. Belén Herrera relató casos de abusos que atravesaron. “Recibimos muchas consultas. El año pasado, una hincha de Central fue abusada en pleno centro. El colectivo la apoyó. Nos agradecía que no la juzgáramos. Además, en el proceso, ella se dió cuenta que es la sociedad la que está mal”, relató.



Maylen Borjas Castro, integrante de Cuervas, opinó que “la pandemia habilitó otros espacios y nuevas líneas de trabajo”. Como trabajadora social es conciente de los índices de femicidio en Salta. “Son muy altos y no hay castigo”.

Alejandra Martirene, periodista y miembro de Cuervas, contó a Salta/12 que durante una de las cenas por el Centenario de Central, la intendenta de la ciudad, Bettina Romero, se acercó a ellas con curiosidad para conocer el trabajo del colectivo y el futuro de la comisión de Género y Diversidad. “Lentamente caen los prejuicios y se abren puertas”, opinó.

“Desde mi rol en la Liga, voy a intentar acelerar el proceso en Central”, adelantó Belén Morelli. “Además es muy importante que la Ley Micaela se aplique en el deporte”. Entre dirigentes, sin importar distinción de género, aún hay quienes manifiestan sus dudas frente a los cambios o buscan dilatar en el tiempo los espacios específicos de género y diversidad. Morelli fue contundente al respecto. “No deberían, porque podemos evitar muchísimas situaciones. No hay que esperar al abuso o la muerte. Todo lo contrario: debemos tomar conciencia de lo que está pasando para actuar rápido”. Procesos que avanzan desde instituciones deportivas. Sin duda tendrá gran influencia en las familias y en toda su diversidad.